Sénégal: Le pays lance sa nouvelle stratégie numérique dénommée 'New deal technologique'

Dakar — Le Sénégal procède, ce lundi, au lancement de sa nouvelle stratégie numérique dénommée "New deal technologique" qui se veut la source d'une »croissance durable » et »le moteur d'une administration performante au service des citoyens et des entreprises".

La cérémonie de lancement est présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD).

Selon le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, "le Sénégal compte faire de la recherche scientifique et l'innovation technologique un objectif stratégique prioritaire, source de croissance durable et moteur d'une administration performante au service des citoyens et des entreprises".

Dans un document de presse, la tutelle souligne que "cette volonté a été clairement affichée par le chef de l'État qui, dès sa prise de fonction, a demandé de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'administration, d'accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures administratives et d'amorcer le développement de l'économie numérique".

"Pour accélérer la révolution numérique (SN VISION 2050 - OS6), indique le ministère, la nouvelle stratégie de l'État du Sénégal est (ainsi) articulée autour de la souveraineté numérique; la digitalisation du service public; le développement de l'économie numérique", l'objectif étant de "faire du Sénégal, un leader du numérique africain".

La nouvelle stratégie a vocation à présenter "une vision d'ensemble des initiatives que compte prendre l'État du Sénégal dans le domaine du numérique (...)".