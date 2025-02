Afrique: Eliminatoires Afrobasket 2025 - Pabi salue la détermination de ses joueurs contre le Cameroun

Dakar — L'entraîneur par intérim de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, Mamadou Guèye "Pabi", a salué la concentration et la détermination de ses joueurs pour venir à bout l'équipe camerounaise (83-76), lors de la troisième journée des éliminatoires de l'Afrobasket 2025, dimanche, à Rabat, au Maroc.

"C'était un match très riche en émotions. Les deux équipes se valent. Nous avions battu le Cameroun, dans les dernières secondes du match aller à Dakar, en novembre dernier. L'histoire se répète. Je dis bravo aux joueurs qui sont restés concentrés de la première à la dernière seconde", a-t-il dit.

"Pabi" s'exprimait en conférence de presse, après la troisième victoire du Sénégal, comptant pour les éliminatoires de l'Afrobasket 2025, prévu en Angola, du 12 au 24 août.

Lors des deux précédentes journées, le Sénégal a battu respectivement le Rwanda (92-68) et le Gabon (102-68), et termine ainsi premier du groupe C, devant le Cameroun et le Rwanda, également qualifiés.

Les quintuples champions d'Afrique, conduits par le coach Mamadou Guèye dit Pabi, qui assure l'intérim de Ngagne DeSagana Diop, ont dominé les Lions indomptables du Cameroun dans les trois premiers quart-temps, avant de se relâcher dans le dernier.

"Dans le quatrième quart-temps, les Camerounais se sont rebiffés. C'est cela le basket, il y a des hauts et des bas. C'était la même chose lors de la dernière fenêtre organisée à Dakar. Ils nous avaient fatigués devant notre public. Nous menions de 18 points et ils sont revenus au score. C'est le même scénario aujourd'hui. C'était deux matchs palpitants", a-t-il réagi.

Le Maroc accueillait les rencontres des groupes A et C de la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025.

La poule A est composée du Soudan du Sud, de la RD Congo, du Mali et de la Libye

Interrogé sur les ambitions de l'équipe nationale du Sénégal pour la prochaine compétition africaine, qui aura lieu en Angola du 12 au 24 août 2025, Mamadou Guèye n'a pas souhaité se prononcer sur la question.

"Depuis 1997, date à laquelle nous avions remporté notre dernier Afrobasket, nous parlons de nos ambitions sans les atteindre. Donc, nous n'allons pas parler de cela. Nous allons y aller pas à pas et chercher ce qu'il y a de meilleur dans ce tournoi", a-t-il répondu.

Au total, vingt sélections réparties en cinq groupes de quatre ont pris part à ces éliminatoires.

La capitale malgache, Antananarivo, accueille le groupe D, tandis que les groupes B et E sont à Tripoli, en Libye.

A l'issue de cette dernière fenêtre, les trois équipes les mieux classées de chaque groupe sont qualifiées pour la 31e édition de l'Afrobasket masculin.

Il s'agit de l'Angola (hôte), du Cap-Vert, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Nigeria, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo (RDC), du Rwanda, du Sénégal, du Soudan du Sud et de la Tunisie (championne d'Afrique en titre).

Le Sénégal, huitième au classement FIBA, avait remporté la médaille de bronze à l'Afrobasket masculin 2021 à Kigali, remporté par la Tunisie aux dépens de la Côte d'Ivoire.

Les Tunisiens avaient aussi remporté l'édition de 2017 qu'elle a coorganisée avec le Sénégal.

Le dernier titre des Lions à l'Afrobasket remonte à 1997. Ils avaient également remporté les éditions de 1968, 1972, 1978 et 1980. Le Sénégal a été finaliste à six reprises (1970, 1974, 1975, 1992, 1995 et 2005. L'Angola est la nation la plus titrée de cette compétition avec onze trophées au total.