Afrique: FESPACO 2025 - Le MICA ouvre ses portes

Le FESPACO PRO a ouvert ses portes officiellement, le dimanche 23 février 2025, à Ouagadougou en présence des ministres chargés de la Culture Gilbert Ouédraogo et du Commerce Serge Poda ainsi que leurs homologues du Mali, du Niger, du Togo, du Sénégal et du Tchad.

La cérémonie officielle d'ouverture du FESPACO PRO et du Marché international de cinéma africain (MICA) a eu lieu ,le dimanche 23 février 2025, à Ouagadougou. Le FESPACO PRO, cadre privilégié d'échanges et de promotion du cinéma et de l'audiovisuel africains est une plateforme incontournable pour les différents acteurs de l'industrie du cinéma.

Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce Serge Pooda, le MICA, cadre d'échanges et de promotion du cinéma et de l'audiovisuel africains se veut un espace privilégié pour les échanges d'expériences, les réflexions sur des thématiques et les relations d'affaires mutuellement avantageuses entre les professionnels du 7e Art.

Le président de la commission FESPACO PRO/ MICA, Moustapha Sawadogo, a souligné que Le FESPACO PRO/ MICA crée les conditions pour mettre en relation les maillons d'une même chaîne que sont les créateurs, les producteurs, les programmateurs, les diffuseurs et les acheteurs afin de faire émerger un cinéma africain qui se positionne sur les marchés internationaux. Du reste, l'Union européenne se tient au côté de la biennale du cinéma africain avec un soutien global de 195 millions de francs CFA a confié l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, João Gomes Cravinho.

Des exposants au MICA s'expriment

Le directeur commercial et marketing de la RTB Jonathan Ouoba : « cette année la RTB décerne le prix du public doté de 3 millions FCF A3 « Le FESPACO c'est aussi le festival de la télévision, la RTB a déployé un dispositif impressionnant sur le site du FESPACO afin de participer activement à cette fête du cinéma qui du reste, est aussi la nôtre.

En outre, les coûts de nos prestations à la télévision nationale, la radio nationale, la télé zénith et sur tous nos supports digitaux sont en fête. L'innovation cette année, la télévision nationale décerne un prix dénommé le prix du public d'une valeur de 3 millions de francs CFA plus un trophée qui récompense le meilleur film de fiction de long-métrage ».

Le manager général de MobilCiné Sénégal, Ousséni Thiam : « nous faisons de la formation à l'entrepreneuriat culturel » « MobilCiné Sénégal est une structure de valorisation et de promotion d'oeuvres cinématographiques. Nous faisons de la formation à l'entrepreneuriat culturel afin de contribuer à la mise en place d'une véritable industrie du cinéma et de l'audiovisuel créatif au Sénégal ».

Le directeur pays de Gigital Virgo Ahmed Ouédraogo : « nous sommes spécialisé dans la monétisation de contenus » « Nous utilisons les bases actives des clients des opérateurs auxquels nous fournissons des contenus à valeur ajoutée. Ce qui permet aux clients de s'offrir d'autres types de services tels que regarder un film, écouter de la musique, jouer à des jeux. Pour le FESPACO, nous disposons de plateformes de diffusion de films et produits de la web TV afin de promouvoir, vendre ou diffuser les contenus des cinéastes ».