Burkina Faso: Mémorial Thomas-Sankara - Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno en visite

Le Président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a visité, samedi 22 février 2025, le mémorial Thomas-Sankara. Il a été accompagné sur ce site de mémoire par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Sur ce lieu chargé de symboles, le président du Tchad a déposé une gerbe de fleurs en l'honneur du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune du 15 octobre 1987. Une visite guidée a conduit le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno sur les traces du père de la Révolution en cet endroit où s'érigent plusieurs infrastructures destinées à perpétuer sa mémoire et ses idéaux.

Le colonel-major Daouda Traoré, président du Conseil d'orientation du Comité international du mémorial Thomas-Sankara a exprimé son honneur de recevoir le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno sur ce site symbolique de la Révolution. Le projet du mausolée Thomas-Sankara a été présenté aux visiteurs par l'architecte burkinabè de renommée internationale Francis Kéré.

En fin de visite, l'auguste hôte a laissé pour la postérité les lignes suivantes dans le livre d'or du mémorial. « Hommage au peuple burkinabè et au Président Thomas Sankara qui, en africaniste né, a su être l'artisan d'une révolution économique, sociale et culturelle qui a transformé et fait du Burkina Faso une grande nation au coeur du continent africain. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara demeure une icône et un symbole d'émancipation et de liberté vivace dans toute l'Afrique. Plus que jamais, sa philosophie du panafricanisme guidera la marche résolue du continent africain ».

La visite au Burkina Faso du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno s'inscrit dans un contexte de renforcement des liens diplomatiques et stratégiques entre les deux nations sahéliennes, confrontées à des défis communs en matière de sécurité, de développement et d'intégration régionale. Le président du Tchad a participé aux côtés du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'ouverture de la 29e édition du FESPACO, dans la soirée du samedi 22 février 2025.