Burkina Faso: Commune de Lalgaye - Un drone de surveillance et des vivres pour les VDP

L'Initiative communale de Lalgaye a remis, le dimanche 23 févier 2025, à Tenkodogo, un drone et des vivres pour les volontaires de la défense de la patrie de Lalgaye.

Les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Lalgaye, province du Koulpélogo, dans la région du Centre-Est ont reçu, le dimanche 23 février 2025, à Tenkodogo, un drone de surveillance, 2 tonnes de riz et 10 bidons d'huile de 20 litres chacun.

Le don est de l'Initiative communale de Lalgaye, une association créée à la suite de l'insécurité pour assister les populations face à l'hydre terroriste dans la commune, a expliqué son président, Issa Kanazoé. Selon lui, le drone dont le coût n'a pas été communiqué, a été envoyé par un des fils de Lalgaye résident à l'extérieur du pays et les vivres par un autre vivant à Ouagadougou. « Cette contribution va vraisemblablement aider les forces

de défense et de sécurité (FDS), les VDP et toute la population », s'est réjoui le chef coutumier de Lalgaye, le Naba Molfo. Il a rappelé que des dons de cette nature ont déjà eu lieu même si ils n'ont pas bénéficié d'une large communication. Naba Molfo a salué le dynamisme de l'Initiative de Lalgaye à Ouagadougou dont l'apport a été un plus pour la résilience des populations.

Le haut commissaire de la province du Koulpélogo, Saidou Ouédraogo, pour sa part, a estimé que ce don est la manifestation d'une solidarité agissante des fils et filles de Lalgaye. Pour lui, ce geste va augmenter la capacité opérationnelle des FDS et VDP de la commune de Lalgaye, la résilience face à l'hydre terroriste. Il a traduit ses remerciements à tous ceux qui ont apporté leur contribution et rassuré les bienfaiteurs que le don reçu sera utilisé à bon escient.

Le haut-commissaire a en outre exhorté les bénéficiaires à une utilisation rationnelle des vivres et du drone pour le bonheur de la population. Il a saisi l'occasion pour lancer un appel aux bonnes volontés de la province à faire preuve de solidarité à l'endroit des populations démunies et à prendre part à l'effort de paix.

Ce drone est le deuxième du genre que la diaspora de Lalgaye a remis à leur commune d'origine.