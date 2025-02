Afrique: Rue des étoiles - 140 personnalités du Burkina et du reste du monde immortalisées

140 personnalités du Burkina et du monde ont désormais des stèles en leur honneur sur l'avenue Kwamé Nkrumah. La Rue des étoiles a été inaugurée, le 22 février 2025 à Ouagadougou.

Ouagadougou a désormais sa Rue des étoiles. Située le long de l'avenue Kwamé Nkrumah, elle a été inaugurée le 22 février 2025. La Rue des étoiles abrite des stèles en l'honneur de 140 personnalités du Burkina et d'autres pays qui ont marqué ou continuent de marquer l'histoire du monde. Ces figures emblématiques sont issues de divers domaines tels que les sciences, les arts, la culture, le sport et l'économie.

Le représentant du président du comité scientifique, Martin Zongo, a révélé que le choix des personnalités dans les différents secteurs d'activités a été difficiles. « Nous voulions retenir 100 personnalités au départ, mais finalement nous sommes passés à 140 », a-t-il précisé. M. Zongo a rappelé l'importance de préserver la mémoire collective en honorant ceux qui ont façonné l'identité nationale. Un hommage particulier a été rendu aux Forces de défense et sécurité (FDS) ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui figurent sur la liste des noms gravés sur la rue.

Selon le président de la délégation speciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, cet événement marque une étape significative dans la valorisation du patrimoine culturel et historique. « La rue des étoiles, bien plus qu'un simple projet urbain, est le reflet de la mémoire collective. C'est un hommage à 116 Burkinabè et à 24 figures d'autres nationalités, qui, par leurs talents, leur courage et leur dévouement ont marqué de leur empreinte indélébile l'histoire du monde », a-t-il ajouté.

Un musée à ciel ouvert

Pour la représentante du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Salimata Sawadogo, un musée à ciel ouvert. « Sur cette avenue, autrefois marquée par les épreuves (Ndlr l'attaque terroriste du 15 janvier 2015), nous avons inscrit l'éclat de nos héros », a-t-elle déclaré.

Le patron des patrons burkinabè, Idrissa Nassa, l'un des parrains de l'évènement a estimé que la Rue des étoiles rappelle aux générations présentes et futures que l'excellence africaine existe et rayonne. « En parcourant cette avenue et en découvrant les destinées exceptionnelles de ces personnalités, les jeunes comprendront que le succès est le fruit du travail, de la persévérance et d'une vision éclairée », a-t-il poursuivi.

C'est un honneur de voir ces efforts recomposés

Le PDG de Savane médias, Aboubacar Zida dit Sidnaaba, est l'une des personnalités dont le nom est gravé à la Rue des étoiles.

« Je suis surpris parce que je n'ai jamais su qu'un jour j'aurai la reconnaissance de la Nation pour mon oeuvre. Cette distinction va me galvaniser à travailler davantage », a-t-il commenté. Kuilga naaba de Boussouma Frédéric Kaboré a, lui aussi, une stèle en son nom. « Je suis très content de cette distinction.

Durant ma carrière de basketteur dans les années 1960, j'ai fait beaucoup de pays, comme la Chine, le Sénégal. Plusieurs fois, j'ai ramené des trophées pour le Burkina. Aujourd'hui, les autorités ne m'ont pas oublié, cette stèle est un grand souvenir pour moi, pour tous mes petits-enfants. Je souhaite aux jeunes du courage et de continuer à travailler pour écrire à leur tour leurs noms dans l'histoire », s'est-il réjoui.

Les organisateurs ont assuré que cette Rue évoluera au fil des années pour accueillir d'autres étoiles.