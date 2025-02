Burkina Faso: Masters class 2025 à l'ISTIC - Un moment intense de formation pratique pour les stagiaires

L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) organise, du 13 février au 6 avril 2024, des masters class pour les stagiaires de 2e année. A cet effet, un panel a été animé, le 21 février 2025, à Ouagadougou.

L'organisation des enseignements à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) intègre des masters class, qui sont des moments de mise en pratique dans des domaines comme la radiodiffusion, la télévision, la presse écrite et en ligne, ainsi que la communication. Cette pédagogie, axée sur la pratique et la professionnalisation, met les stagiaires en situation réelle d'apprentissage, leur permettant d'exploiter des équipements, d'animer des programmes journalistiques et de mettre en oeuvre des activités de communication, le tout sous l'encadrement d'enseignants et de professionnels désignés pour les coacher.

Dans le cadre des masters class qui se tiennent, du 13 février au 6 avril 2024, l'atelier communication a animé, vendredi 21 février 2025, à Ouagadougou, un panel sur le thème : « Création graphique : quelle posture pour le professionnel ? ». L'un des panélistes, Ali Savadogo, a expliqué que la créativité dans le domaine de la communication visuelle est un aspect crucial.

Selon lui, bien que des efforts aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire au Burkina Faso en la matière. « Pour un professionnel, il est essentiel d'adopter une démarche créative, car la créativité dans le domaine visuel crée la pertinence, l'engagement et la captation », a souligné M. Savadogo. Il a ajouté que pour créer un visuel ou un support de communication efficace, il est primordial de tenir compte de l'aspect créatif. Au cours du panel, les stagiaires ont été formés sur ce point important.

La directrice générale de l'ISTIC, Alizèta Woba, a affirmé que les masters class représentent une continuité du processus d'apprentissage. Elles viennent compléter les cours théoriques reçus en classe. Elle a précisé que les ateliers sont organisés en fonction des filières de l'ISTIC : l'atelier radio et télévision, destiné aux stagiaires en journalisme et en techniques et technologies des médias et l'atelier de communication, qui concerne les stagiaires de la filière communication.

« Les stagiaires des différentes filières sont formés aux compétences professionnelles dans le but de démontrer leurs savoir-faire et d'être prêts à servir », a-t-elle indiqué.

L'un des encadreurs de l'atelier télévision, Yacouba Traoré, a déclaré qu'il avait commencé par la préparation des étudiants à la prise en main des équipements de collecte de l'information, à l'élaboration du programme, du conducteur et des titres des émissions. Après ces sessions de préparation, les stagiaires ont commencé à produire des émissions, des flashs d'actualité et la grande édition du journal d'une durée de 30 minutes, diffusée à partir de 14h30.

« A l'issue de chaque grande édition, tous les formateurs et stagiaires se retrouvent pour un débriefing de toutes les émissions diffusées », a confié M. Traoré. Quant à l'atelier communication, il a été divisé en deux groupes : l'atelier communication des organisations et l'atelier communication participative pour le développement. Harouna Maré, stagiaire conseiller en communication, a expliqué que le premier atelier est chargé de concevoir des visuels et des affiches pour promouvoir les activités des masters class.

Le second atelier, quant à lui, est dédié à l'élaboration de stratégies de communication pour le développement, telles que des podcasts, des vidéos et des messages de sensibilisation pour faire avancer les stratégies. Harouna Maré a souligné qu'il s'agit d'une école pratique permettant de mettre en oeuvre les connaissances acquises pendant les deux années de formation.

« C'est un moment d'apprentissage, de renforcement de nos capacités et d'immersion dans le monde professionnel », a-t-il conclu.