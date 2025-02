Afrique: Coopération Burkina-Tchad - Conclave au sommet pour le renforcement des relations

Le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le samedi 22 février 2025, au Palais de Koulouba. Cette audience a été suivie d'une séance de travail élargie aux deux délégations.

La rencontre au sommet a été sanctionnée par un communiqué de presse qui met en avant l'excellence des relations entre les deux peuples. « Les deux chefs d'État se sont réjouis de la qualité des relations séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la République du Tchad », indique le communiqué de presse, lu par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingwendé Gilbert Ouédraogo.

En effet, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno est présent à Ouagadougou sur invitation de son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), dont le Tchad est le pays invité d'honneur.

Le capitaine Ibrahim Traoré et le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno ont exploré les grandes questions qui touchent l'avenir de leurs pays, notamment la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme, le développement de véritables capacités endogènes dans des domaines stratégiques et les défis sécuritaires. Tout en saluant la convergence de vues sur ces questions, « ils ont jugé de la nécessité et de l'urgence de tenir dans les meilleurs délais, la commission mixte de coopération en vue de renforcer leur cadre de coopération », mentionne le communiqué de presse.

Le preìsident du Faso invité à une visite officielle au Tchad

Le président de la République du Tchad a exprimé sa satisfaction et sa gratitude au président du Faso, au gouvernement et au peuple burkinabè pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité qui lui ont été reservées ainsi qu'à la délégation qui

l'accompagne. « Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a adressé une invitation à Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat, à effectuer une visite officielle en République du Tchad », indique le communiqué.

Soutien du président tchadien au peuple burkinabè

« Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat a condamné les manoeuvres de déstabilisation du Tchad et réitéré son soutien indéfectible aux autorités et au peuple tchadien dans leur volonté de s'affranchir de l'impérialisme et dans leur quête d'un développement harmonieux et durable », dit le document. Quant au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, il « a exprimé sa solidarité et celle du peuple tchadien au peuple burkinabè dans sa lutte héroïque contre le terrorisme ».

Direction de la communication de la Présidence du Faso