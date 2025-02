Ile Maurice: Atif Aslam au pays en avril - Un concert qui mettra du peps...

Un programme exceptionnel, des dizaines de musiciens, une «after party» avec des DJ internationaux...

Après le succès de sa première édition en 2024, Quality Beverages Limited (QBL) revient avec une nouvelle édition de PepCity. Cet événement mêlant musique et divertissement promet une expérience encore plus spectaculaire en 2025. S'inscrivant dans la vision de PepsiCo de soutenir les artistes et la scène musicale locale, cette nouvelle édition réserve aux spectateurs des moments inoubliables.

L'ouverture du festival sera marquée par un concert unique d'Atif Aslam, prévu le 5 avril au Côte-d'Or National Sports Complex. Connu pour ses performances vibrantes et ses titres emblématiques, l'artiste se produira devant une foule attendue de plus de 10 000 spectateurs. En collaboration avec Ticketbox.mu, QBL met tout en oeuvre pour offrir une expérience musicale mémorable.

Lors d'une conférence de presse tenue le 20 février au Colori d'Italia Bistro, à Ébène, les organisateurs ont présenté les détails du festival. Vanessa Armance, Head of HR chez QBL, a rappelé l'engagement de Pepsi dans le domaine musical. Depuis 1983, la marque a collaboré avec des icônes telles que Michael Jackson, Madonna, Beyoncé et Britney Spears. À Maurice, cet engagement s'est renforcé depuis 2021, avec des événements et des plateformes digitales dédiés à la promotion des artistes locaux. PepCity incarne cette volonté de créer un espace dynamique pour l'expression des talents.

En 2024, l'événement avait attiré plus de 25 000 Mauriciens, un succès qui motive QBL à proposer une programmation encore plus riche. Vincent Chowrimootoo, Head of Customer Experience chez QBL, a souligné que la première édition avait démontré l'enthousiasme du public. La venue d'Atif Aslam a été soigneusement organisée en partenariat avec Ticketbox.mu pour garantir un spectacle inoubliable. Le Côte d'Or National Sports Complex a été choisi afin d'accueillir un plus grand nombre de fans dans des conditions optimales.

Ajay Deora, Chief Executive Officer (CEO) de Ticketbox.mu, a mis en avant l'importance de la collaboration avec Pepsi, un acteur clé du divertissement mondial. Avec une expertise avérée dans l'organisation de concerts internationaux à Maurice, Ticketbox.mu a déjà orchestré des spectacles avec des artistes renommés comme Shaan, Sonu Nigam, Shreya Ghoshal, Atif Aslam et Adnan Sami. Travailler avec Pepsi Mauritius permet d'élever les standards de l'industrie du spectacle sur l'île.

Le concert d'Atif Aslam sera bien plus qu'une simple prestation musicale : ce sera une célébration de la musique et de l'amour. Accompagné de son groupe de 25 musiciens, il offrira une performance unique, empreinte d'intensité émotionnelle et d'une qualité sonore exceptionnelle. Une after party animée par des DJ internationaux prolongera la soirée en beauté.

Ajay Deora a insisté sur le fait que ce concert ne devrait pas être comparé à un précédent événement organisé au même endroit et ayant suscité des polémiques. «Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en termes de planification et de sécurité pour assurer une expérience optimale aux spectateurs.»

Les billets sont disponibles exclusivement sur Ticketbox. mu, avec des tarifs allant de Rs 1 450 (gradins Bronze) à Rs 5500 (gradins Diamond). Une zone debout, pouvant accueillir près de 2 000 personnes, a également été prévue. Le jour du concert, les portes ouvriront à 15 h 30, avec des performances de DJ TrapperX et Tejas dès 17 h 30, suivies du concert d'Atif Aslam à 19 h 30 pour trois heures de spectacle immersif.

QBL organise également une promotion spéciale permettant de gagner des billets : pour chaque achat d'une bouteille de 0,5 L de Pepsi, un code imprimé sous le bouchon pourra être entré sur le site de PepCity. Après 25 participations, un billet «standing» sera offert.

PepCityArena : Trois jours de musique et de divertissement

Le concert d'Atif Aslam marquera le lancement de PepCity, qui se déroulera du 11 au 13 avril sur le parking de Bagatelle Mall. Cet espace immersif proposera de la musique, du sport et diverses animations interactives. Vincent Chowrimootoo a expliqué que l'objectif est d'offrir aux Mauriciens une expérience unique pour découvrir l'univers de Pepsi et célébrer la richesse musicale locale.

Durant ces trois jours, les visiteurs pourront assister à des concerts d'artistes mauriciens de renom. Une scène ouverte sera également mise en place pour permettre aux talents émergents de se produire. En parallèle, des compétitions de football 3x3 et de street basket auront lieu, ainsi qu'un espace e-sport proposant des tournois sur PS5. Un pavillon écologique sensibilisera le public aux enjeux environnementaux, tandis qu'une zone sera réservée aux ONG engagées dans la lutte contre les fléaux sociaux.

PepCity 2025 ira au-delà d'un simple festival musical en adoptant une approche globale, intégrant des initiatives écologiques et sociétales. En sensibilisant les jeunes aux enjeux environnementaux et sociaux, QBL souhaite favoriser une prise de conscience collective tout en mettant en avant les talents mauriciens.

L'organisation technique du festival sera confiée à Impact Production, une entreprise mauricienne reconnue pour son expertise en sonorisation et éclairage. Les billets pour PepCityArena seront bientôt disponibles sur Ticketbox.mu, garantissant trois journées riches en spectacles et animations pour toute la famille.