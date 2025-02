Sénégal: Lutte contre le vol de bétail - Diomaye Faye annonce des concertations nationales pour une feuille de route consensuelle «contre ce désastre»

Kaolack a été la ville hôte de célébration de la 9ème édition de la Journée nationale de l'Élevage, placée sous le thème : «La valorisation des produits d'origine animale : un stimulateur pour la souveraineté alimentaire du Sénégal».

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a présidé cette journée, le samedi 22 février 2025, en présence, en plus de membres du gouvernement, des représentants des éleveurs venus de toutes les régions du Sénégal, des élus, de l'administration territoriale, entre autres, a annoncé la tenue imminente de concertations nationales sur le vol de bétail.

Un mal qui est aujourd'hui considéré comme un fléau qu'on doit urgemment éradiquer. Pour cela le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a reçu des instructions pour organiser, dans les meilleurs délais, cette concertation nationale, aux fins de «s'accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ce désastre».

Ainsi face à cette problématique qui continue encore de résister aux différentes mesures de dissuasion et de répression, pendant des décennies, et au manque de zones de pâturage, de parcours du bétail, la fréquence des différends entre agriculteurs et pasteurs qui ne cessent de faire couler beaucoup de sang dans le pays et prenant parfois des proportions inquiétantes avec des chiffres élevés de décès enregistrés tous les ans, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dévoilé quelques points du paquet de recommandations qui lui ont été soumises par la Fédération nationale des éleveurs.

Dès lors, il a pris la décision de réunir tous les ministères concernés, les partenaires du secteur, les acteurs agricoles et pastoraux et l'ensemble des autres parties prenantes «pour ensemble définir de nouvelles pistes de solutions afin de pourvoir, éradiquer» l'ensemble des maux qui gangrènent le développement de l'élevage au Sénégal.

En réponse toujours aux préoccupations des éleveurs dans ce sens, en plus de cette décision et d'autres mesures, le président de la République a donné des assurances quant à la révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique (LOASPH), pour la relance systémique de ces secteurs afin de garantir un climat opérationnel serein. Aussi seront pris et renforcés tous les décrets d'application en attente. Auparavant, avec le lancement de la première phase quinquennale d'opérationnalisation de l'agenda national de transformation systémique «Sénégal 2050», des instructions sont déjà données au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage pour l'évaluation de la loi d'orientation agro-sylvo-patorale et la préparation de ses décrets d'application en attente.

Selon le Chef de l'État, les projets du secteur primaire figurent parmi les priorités du plan quinquennal et tous les facteurs de vulnérabilité du secteur de l'élevage feront l'objet d'un plan d'actions spécifique. Ainsi au regard de l'événement et son organisation, cette 9ème édition de la Journée nationale de l'Élevage a connu cette année une forte mobilisation populaire. En marge des administrations locales massivement représentées, les partenaires au développement et autres acteurs connectés indirectement à ce secteur, tels que les agriculteurs, la journée a regroupé toutes les 14 régions du pays.