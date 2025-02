L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a terminé par un sans -faute à la deuxième et dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 qui s'est achevée ce dimanche 23 février, à Rabat au Maroc. Les Lions ont bouclé le parcours avec un troisième succès devant l'équipe du Cameroun en s'imposant au bout des prolongations (83-76).

Qualifiée depuis la première journée, l'équipe du Sénégal a réussi le carton plein à la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 qui a pris fin hier, dimanche 23 février, à Rabat au Maroc. Les Lions ont conclu le tournoi par une belle victoire face au Cameroun. Après deux premiers matchs remportés contre le Rwanda (96-73) et le Gabon (102-68), l'équipe sénégalaise a dû hausser le jeu pour remporter le duel aux allures de finale du groupe C.

Les Camerounais ont réussi une bonne entame en prenant d'entrée la direction des opérations (9-5 ; 7e). Le Sénégal va vite faire la jonction (17-17. 3e) avant de virer avec trois points au premier quart temps (17-20).

Le score ira en crescendo dans le deuxième quart temps puisque le Sénégal va reléguer l'adversaire à 10 points (19-29. 5e). Une avance que les Lions parviennent à stabiliser à la mi-temps (39-30). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Youssou Ndoye maintiennent le rythme (40-50,4e).

L'écart sera plus conséquent et atteindra les 15 points (44-59. 10e) et à 13 unités à la fin du troisième quart (46-59). Les protégés du coach Mamadou Guèye « Pabi » vont connaître un passage à vide. Les Camerounais en profitent pour grignoter le retard (59-66 ; 8e) avant de mettre une forte pression sur leurs adversaires en les talonnant à 21 secondes de la fin du temps règlementaire (66-69).

Mieux, ils parviennent à planter un dernier tir primé et arracher l'égalisation à 14 secondes du coup de gong (69-69). Le suspense reste total durant les cinq minutes de prolongation. Le temps n'est cependant pas au doute pour Branco Badji, Lamine Samb et autre Babacar Sané. Ousmane Ndiaye prendra les choses et fait parler son adresse avec deux tirs primés pour faire basculer la rencontre en faveur de son équipe à 7 secondes de la fin (76-83). Les jeux sont faits.

Le Sénégal gagne ses trois matchs et termine premier du groupe C devant le Cameroun et le Rwanda. Ces deux derniers pays sont également qualifiés pour la 31e édition de l'Afrobasket masculin prévue du 12 au 24 août 2025, en Angola.