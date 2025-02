Afrique: Financement des Tpe-Pme, du commerce - Le groupe de la BAD et Standard Bank Group signent un accord financier

Le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) et le Standard Bank Group (Sbg) ont signé le 24 février 2025, un accord financier majeur visant à renforcer le financement des très petites, petites et moyennes entreprises (Tpe-Pme) et à développer le commerce en Afrique.

«L'accord comprend un investissement de 3,6 milliards de rands dans une obligation sociale et un accord de participation aux risques (Apr) de 200 millions de dollars pour la Standard Bank of South Africa Limited (Sbsa). Cette initiative renforce la capacité de prêt de la Standard Bank, garantissant un meilleur accès au financement pour les Pme, un moteur essentiel de la croissance économique et de la création d'emplois en Afrique du Sud », renseigne un communiqué de presse.

Selon la même source, l'investissement sous forme d'obligations sociales favorise le développement économique inclusif, en particulier pour les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 millions de rands et les prêts inférieurs à 40 millions de rands. Ce financement permettra de soutenir jusqu'à 4 000 entreprises, en les aidant à développer leurs activités, à créer des emplois et à contribuer à la résilience économique.

Kenny Fihla, directeur général adjoint de Standard Bank Group et directeur général de Sbsa, a salué cet investissement. « Ce partenariat majeur renforce notre capacité à soutenir les Pme, qui constituent l'épine dorsale de l'économie sud-africaine. Avec environ 3,2 millions de Pme représentant 60 % des emplois, il est essentiel de garantir l'accès au financement. Cette initiative se situe dans le droit fil de notre Cadre de finance durable et de notre engagement en faveur de l'inclusion financière. », a-t-il déclaré.

Outre l'obligation sociale, l'accord de prêt de 200 millions de dollars renforce le financement du commerce en Afrique, en se concentrant sur les pays à faible revenu et les États en transition. Cet accord permet aux banques locales d'accroître leurs prêts en partageant les risques, de combler le déficit de financement du commerce et de promouvoir le commerce intra-africain.

Leila Mokaddem, directrice générale pour l'Afrique australe à la Banque africaine de développement, a souligné un impact plus large. « Cette collaboration marque une étape importante dans notre partenariat de longue date et témoigne de notre engagement commun à soutenir la croissance des Pme et à améliorer le financement du commerce en Afrique. L'élargissement de l'inclusion financière et des opportunités commerciales permet aux entreprises de stimuler la transformation économique et l'intégration régionale. Le Standard Bank Group est un partenaire stratégique dans notre vision commune du développement économique du continent. », a-t-elle dit.

Cette initiative, précise-t-on, s'inscrit dans la stratégie décennale (2024-2033) de la Banque africaine de développement, qui donne la priorité à l'industrialisation, à l'intégration régionale et à l'amélioration de la qualité de vie des populations en Afrique. Elle soutient également le Cadre de finance durable de la Standard Bank, renforçant ainsi l'engagement des deux institutions à favoriser une croissance verte et inclusive.

« Nous sommes fiers de cette transaction, qui démontre notre engagement commun en faveur de la finance durable. En soutenant les entreprises, nous créons des opportunités économiques à long terme et une résilience financière », a déclaré Ahmed Attout, directeur du Département du développement du secteur financier à la Banque africaine de développement.