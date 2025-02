Sénégal: L'Ecole polytechnique de Thiès veut créer un fonds d'appui à la recherche et à l'innovation

Thiès — L'Ecole polytechnique de Thiès (EPT) compte mettre en en place un fonds d'appui à la recherche et à l'innovation, a appris l'APS de son directeur Mamadou Wade.

"La direction compte mettre en place un fonds d'appui à l'innovation et à la recherche, avec une ligne budgétaire qui sera dédiée spécialement à ces deux volets", a-t-il dit.

Dans cet entretien avec l'APS, Mamadou Wade a indiqué que l'EPT "ne compte pas s'arrêter là", faisant allusion à la deuxième place remportée, au début du mois, par six étudiants sénégalais, dont trois issus de son école et les trois autres pensionnaires de l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA), au concours international Global Best M-Gov Award, à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

Cette compétition, qui récompense les projets les plus impactants et les plus innovants dans le monde universitaire, a mis aux prises des étudiants originaires de 74 pays à travers le monde, qui ont présenté 3 500 dossiers.

Les six étudiants sénégalais primés ont présenté, en joint-venture, le projet TERA -Technologie d'entreposage des récoltes agricoles.

Dans le cadre de ce fonds d'appui à la recherche et à l'innovation, le focus sera mis sur l'accompagnement des étudiants, aussi bien dans la conception que dans la maturation de leurs projets, a fait savoir le directeur de l'EPT.

"Ce sera un fonds compétitif, qui sera ouvert aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants, pour développer l'esprit de créativité et d'innovation", a-t-il souligné, précisant qu'il faut stimuler davantage nos étudiants, pour maintenir le cap" de l'excellence.

S'exprimant sur la façon dont ce fonds sera alimenté, Mamadou Wade a indiqué que "dans un premier temps, puisque c'est une idée qui vient de germer, l'accent sera mis des fonds propres".

"Après, naturellement, nous irons vers des partenaires, des bailleurs qui seraient intéressés par les projets innovants ou bien qui pourraient alimenter la source d'idées que les étudiants pourraient développer, au grand bonheur et toutes ces entreprises ou des contributeurs", a-t-il dit.

En juillet 2024, L'EPT a obtenu l'accréditation de la Commission des titres d'ingénieurs (CTI), un organisme français qui évalue les grandes écoles françaises ; "une façon de reconnaître l'excellence de notre institut", s'est félicité Mamadou Wade.