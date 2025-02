Sénégal: « New deal technologique » - Bassirou Diomaye Faye appelle à miser sur des solutions technologiques locales

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souligné, lundi, l'importance pour le Sénégal de miser sur des solutions technologiques locales afin de réduire la dépendance aux solutions étrangères.

"Pour atteindre cet objectif, nous accompagnerons notre secteur privé, notre université, dans la recherche et le développement, mais aussi dans l'innovation, pour la production de technologies et de solutions locales, en renforçant notre sécurité et en assurant la maîtrise de notre cyber espace", a-t-il dit.

Le président Faye procédait au lancement de la nouvelle stratégie numérique "New deal technologique 2025-2050", au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Dialniadio.

"Nous nous engageons à construire un espace numérique souverain, en renforçant notre sécurité et notre résilience, en sécurisant les infrastructures, en protégeant nos données critiques et en réduisant progressivement notre dépendance aux solutions étrangères", a-t-il notamment affirmé.

Selon lui, la question de la souveraineté numérique est devenue essentielle pour toutes les nations et pour le Sénégal. Il estime qu'elle constitue même un enjeu au coeur du mouvement technologique.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la mise en place d'un cadre juridique, réglementaire et d'une gouvernance agile, favorable à l'innovation, tout en protégeant la vie privée et en respectant les réalités socioculturelles du pays.

Le chef de l'Etat estime que "la digitalisation progressive de l'économie dite informelle permettra d'identifier et de labéliser, mais aussi d'accompagner nos entrepreneurs dans leur développement".

Des investissements importants dans l'économie numérique du Sénégal permettront, selon lui, de faire du pays "un lieu d'excellence", "un pôle d'expertise capable de produire", d"'utiliser et d'exporter des technologies et des solutions en intelligence artificielle" (IA).

"Nos champions nationaux pourront ainsi briller en Afrique et dans le monde", a ajouté le président Faye, invitant les Sénégalais à unir leurs forces avec celles du gouvernement et du secteur privé sénégalais pour construire cet écosystème de données numériques.

"Ensemble, nous pouvons relever ce défi et construire un avenir où la technologie est un levier d'opportunités pour tous. Faisons du +New Deal technologique+, un moteur de progrès, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour toute l'Afrique", a-t-il conclu.

Les investissements de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal sont estimés à 1 097 milliards de francs CFA avec un master plan qui comprend 12 programmes prioritaires déclinés en 50 projets clés pour la période 2025-2029.