Sénégal: Diourbel - Réunion préparatoire pour la célébration du 4 avril

Diourbel — L'adjoint au gouverneur de la région de Diourbel chargé du Développement, Djibril Diop a présidé, lundi, une réunion consacrée aux préparatifs du 65-ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

La rencontre s'est tenue en présence du préfet du département de Diourbel, Abdou Khadir Diop, d'un représentant du commandant de la zone militaire n°7 couvrant les régions de Thiès et Diourbel, ainsi que des forces de défense et de sécurité, des élus locaux et des services techniques déconcentrés.

L'édition 2025 de la fête de l'indépendance sera placée sous le thème: "Vers la souveraineté industrielle et technologique des forces de défense et de sécurité".

"Un ensemble de dispositifs sera mis en place pour assurer une large vulgarisation de ce thème", a assuré l'adjoint au gouverneur.

Un programme d'activités comprenant notamment un défilé civil et militaire, une retraite aux flambeaux et une exposition dédiée aux forces de défense et de sécurité a été arrêté. Une prestation des majorettes et des élèves du département de Diourbel est également prévue.

"D'ici demain [mardi], un arrêté sera pris pour créer trois commissions chargées de l'organisation", a annoncé Djibril Diop.

Il s'agit, a-t-il dit, de la commission retraite aux flambeaux et défilés, la commission communication et organisation matérielle, ainsi que la commission des finances.