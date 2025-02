Centrafrique: Écouter les récits des gens sur les forces étrangères pourrait contribuer à ramener la paix

analyse

Depuis son indépendance en 1960, la République centrafricaine est aux prises avec la pauvreté, l'instabilité et les défis de gouvernance.

Après dix dix ans de régime de l'ancien président François Bozizé marqué par la corruption, une rébellion a éclaté et l'a renversé en 2013. S'ensuivit une guerre civile d'une violence dévastatrice, faisant des milliers de morts et déplaçant un cinquième de la population.

Pour mettre fin aux violences contre les civils, de nombreux acteurs internationaux sont intervenus, notamment l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et la France. À partir de 2014, ils ont déployé des milliers de soldats sur le terrain et chassé les rebelles de la plupart des villes, tout en protégeant et en soutenant l'administration intérimaire.

Mais en 2016, tous les acteurs s'étaient retirés, à l'exception des Nations unies (ONU). La mission - Minusca - n'a pas réussi à contenir une résurgence de la rébellion, et le président nouvellement élu Faustin-Archange Touadéra s'est tourné vers les paramilitaires russes pour stabiliser son régime en 2017.

D'abord présentés comme de simples "formateurs", ces paramilitaires ont progressivement assumé des rôles actifs et directs dans les combat au fil des ans, faisant du pays un terrain de jeu géopolitique. Les paramilitaires russes et l'armée nationale ont de nouveau repoussé les rebelles hors de la plupart des villes vers les zones rurales.

J'ai étudié la politique de la République centrafricaine pendant plus de dix ans, en menant des recherches dans des villes de tout le pays. Je voulais découvrir pourquoi certaines régions étaient plus touchées par la violence que d'autres et comment les gens vivaient ensemble au niveau local. Je pensais que dans ces histoires locales, nous pourrions trouver des liens manquants expliquant pourquoi tous les acteurs impliqués n'ont pas réussi à fournir la protection contre la violence et les services que les gens souhaitaient.

Pour étudier les attentes des gens vis-à-vis des forces de maintien de la paix, j'ai utilisé une méthode que j'appelle l'enquête « qualitative ». Ce type d'enquête pose des questions ouvertes, par exemple « qu'attendez-vous des acteurs internationaux ? ». Cela laisse aux gens la possibilité de dire des choses auxquelles les chercheurs ne s'attendaient peut-être pas. Il y avait également des questions fermées plus classiques, telles que « Dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité, sur une échelle de 1 à 5 ? ».

Avec une équipe de chercheurs centrafricains, j'ai mené ces enquêtes dans quatre localités en 2019 et dans deux autres en 2023 et 2024. À ce stade, les personnes interrogées avaient déjà connu la présence de missions de maintien de la paix et la présence paramilitaire russe.

Nous avons constaté que les missions de maintien de la paix perdaient le soutien populaire parce qu'elles ne répondaient pas aux attentes des habitants de la République centrafricaine.

Les gens voulaient que les soldats de la paix affrontent les acteurs armés. Leur inaction a suscité des critiques, certains allant jusqu'à demander leur départ.

Les paramilitaires russes ont apporté la réponse musclée que les régimes autocratiques et de nombreux habitants voulaient. Cependant, ils ont apporté une réponse trop simpliste aux demandes de la population, basée uniquement sur le présent. Les gens avaient aussi des attentes pour l'avenir : ils espéraient voir émerger, dans un avenir proche, un État plus juste capable d'assurer leur bien-être.

Ainsi, si les missions de paix ont déçu les attentes et que les paramilitaires russes n'y ont répondu que partiellement, ni l'État centrafricain ni ses alliés russes ne bâtissaient l'avenir souhaité par les populations.

Attentes

Les résultats globaux de l'enquête ont montré que les gens avaient le plus confiance dans les institutions locales, tout en nourrissant de grandes attentes envers l'État (lorsqu'il reviendra) et en étant largement déçus par les forces internationales de maintien de la paix.

Les résultats variaient fortement en fonction des expériences locales avec l'État et les acteurs internationaux. Plus intrigant encore, les personnes interrogées ne se sentaient pas nécessairement plus en sécurité dans les localités où les incidents violents étaient les moins nombreux. J'appelle cela le « paradoxe de la sécurité » et il est étroitement lié aux attentes non satisfaites, pour lesquelles nous devons examiner les réponses individuelles.

Prenons l'exemple d'une femme d'âge moyen vivant à Ndélé, une ville du nord-est de la République centrafricaine longtemps contrôlée par les rebelles, qui a fait deux remarques début 2019. Premièrement, la mission de maintien de la paix des Nations unies, Minusca, était inactive face à l'agression. Deuxièmement, les organisations non gouvernementales (ONG) faisaient du bon travail :

Les organisations partenaires telles que la Minusca qui résident parmi notre population ne semblent pas être là pour assurer notre protection, comme on l'entend à la radio. Une personne peut très bien être violée, et elles ne réagissent même pas pour secourir la personne en danger, même si elles sont au courant. En revanche, les ONG font un très bon travail, et c'est grâce à elles que Ndélé se porte bien aujourd'hui.

Cependant, ma propre analyse a montré que, objectivement parlant, tant les soldats de la paix que les organisations humanitaires faisaient un travail médiocre. Sous la surveillance des soldats de la paix, peu d'incidents violents se sont produits et les organisations humanitaires ne couvraient qu'une fraction des besoins locaux, bien moins que dans d'autres localités étudiées.

La différence de perception, selon moi, provient du fait que les populations locales ont certaines attentes en matière de sécurité et des attentes différentes en matière de prestation de services en République centrafricaine.

La sécurité en République centrafricaine est marquée par la prolifération de groupes armés qui menacent les moyens de subsistance de la population. Des dizaines d'entre eux sont actuellement actifs, dont une poignée rôde depuis plus d'une décennie, contrôlant les routes commerciales et les ressources, et exerçant un pouvoir politique local.

Les services tels que l'éducation, la santé et l'électricité sont presque totalement absents dans de nombreuses régions en dehors de la capitale ; même l'État ne les assure pas.

Ainsi, dans le secteur de la sécurité, les gens s'attendent à ce que la mission de maintien de la paix des Nations unies ou les paramilitaires russes affrontent les acteurs armés, tandis que dans le secteur des services, ils veulent que les ONG pallient les défaillances du gouvernement. Ou, pour reprendre les mots d'un commerçant de Ndélé :

Les acteurs internationaux peuvent nous aider pendant ces absences de l'autorité de l'État.

Cependant, la Minusca n'était pas prête à s'opposer avec force aux acteurs armés, car elle poursuivait une approche basée sur la négociation d'accords de paix et la poursuite de l'intégration volontaire ou du désarmement. Ce que mon étude montre, c'est qu'en faisant trop peu aux yeux de la population, on peut rapidement alimenter les rumeurs, comme l'a suggéré cette femme à Ndélé :

Quant à la Minusca, nous ne voyons pas son travail en faveur de notre bien-être, et nous voulons même qu'elle parte puisque nous avons vu qu'elle est la cause de notre division et de nos souffrances actuelles.

Mais la confrontation aurait-elle accru le soutien populaire à la Minusca? Eh bien, c'est ce qui s'est produit pour un autre acteur qui est intervenu, comme l'a déclaré un membre du personnel national d'une organisation d'aide au début de l'année 2022 à Bambari :

Les patrouilles de la Minusca n'ont pas la confiance de la population. Parce que face aux forces de la Minusca, les rebelles tuent la population. Pendant sept ans, la Minusca n'a pas réussi à sécuriser la ville. En quelques minutes, les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes ont réussi à les déloger de la ville de Bambari, qui est désormais sécurisée.

Réalité

Je n'ai pas jugé si les attentes des gens concernant les interventions étaient réalistes.

Compte tenu de l'histoire de l'État en République centrafricaine, il était surprenant de voir combien de personnes souhaitaient le retour de l'État et de l'armée.

Cependant, les gens espéraient un retour « bienveillant » de l'État. Cela ne s'est pas produit.

Quant aux « alliés » russes, comme on les appelle en République centrafricaine, leur approche conflictuelle a causé de lourds dommages collatéraux et n'a pas réussi à stabiliser les anciennes zones rebelles. La rébellion est à nouveau en hausse.

Mon étude montre à quel point il est important d'analyser en profondeur les attentes et de les prendre comme point de départ de la politique d'intervention. C'est le fait de ne pas comprendre les attentes des gens qui a pris les soldats de la paix par surprise lorsque les gens ont commencé à manifester devant leurs bases et même à réclamer leur retrait.

Bien qu'il puisse y avoir de bonnes raisons de ne pas poursuivre une approche musclée contre les rebelles, les intervenants doivent être conscients qu'ils déçoivent les attentes des populations et devraient donc écouter et impliquer de manière proactive la population au sujet de ses demandes.

Le dilemme est que la réponse aux attentes initiales des gens ne conduit pas automatiquement à l'avenir qu'ils désirent. Il doit donc y avoir des discussions difficiles et ouvertes sur ce qui est réalisable ou non dans le cadre des missions de maintien de la paix.

Tim Glawion, Senior research fellow at the Arnold Bergstraesser Institut, Freiburg, Germany, University of Freiburg