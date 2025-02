Afrique Australe: Le Secrétariat de la SADC organise un atelier de travail visant le renforcement de l'intégration du genre dans l'architecture de paix et de sécurité de la SADC

document

L'Unité chargée des questions du genre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a organisé un atelier sur l'intégration du genre dans l'architecture de paix et de sécurité de la SADC, destiné au personnel de la Direction de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité, du 19 au 21 février 2025 à Johannesburg en Afrique du Sud.

La formation a mis à profit les instruments de la SADC liés à la promotion du genre, et qui témoignent de l'engagement de l'Organisation en faveur de l'égalité des genres. Elle a aussi mis en avant la Trousse à ressources révisée de la SADC sur l'intégration du genre, approuvée et lancée en 2023.

Bénéficiant du soutien du programme SADC - Union européenne (UE) intitulé « Renforcement de la capacité et de l'efficacité de l'architecture de paix et de sécurité de la SADC » (ECESPA), cette formation, mise en oeuvre de 2024 à 2028, visait les objectifs principaux suivants :

Renforcer les connaissances et les capacités d'analyse des participants, les rendant aptes à aborder les différentes questions liées au genre dans le mandat et à les inscrire parmi les priorités de l'Organe, ce qui permettrait l'élaboration de politiques et programmes tenant compte de la dimension de genre. Proposer des orientations pratiques et mettre à disposition des outils destinés à l'intégration du genre dans les interventions stratégiques en matière de politique, de défense et de sécurité. Fournir des outils et élaborer des modalités nécessaires à la création de plateformes qui réuniraient à la fois des parties prenantes étatiques et non étatiques.

Dans son allocution d'ouverture, Madame Phemelo Maiketso, responsable de l'Unité chargée des questions de genre au Secrétariat de la SADC, a souligné le rôle du Secrétariat en tant que facilitateur principal à qui il incombe d'accompagner les États membres dans la réalisation des objectifs d'égalité des genres et de renforcement de l'intégration régionale.

Elle a précisé que le Secrétariat est investi de la responsabilité de consolider les structures, systèmes et mécanismes institutionnels internes qui portent sur les questions d'équité entre les genres et sur leur autonomisation, ce qui ouvre la voie à l'accomplissement de la vision régionale. Elle a également indiqué que l'engagement et le rôle de la SADC favorisent l'intégration, par l'ensemble des directions et des unités, de la question du genre dans leurs plans stratégiques et leurs plans d'action, celle-ci devenant partie intégrante de leur travail quotidien.

La direction de l'Organe coopération en matière de politique, défense et sécurité est investie d'une mission considérable, à savoir celle de garantir la participation des femmes aux processus de médiation, de paix et de sécurité afin qu'elles contribuent ainsi au fondement de la paix durable.

L'atelier a mis en lumière les travaux menés actuellement par l'Organe sur l'intégration du genre dans la paix et la sécurité, notamment la mise en oeuvre de la Stratégie de la SADC sur les femmes, la paix et la sécurité (2018-2030), qui vise à intégrer le genre dans les processus de médiation et de paix à l'échelle régionale. Les États membres ont été invités à élaborer des plans d'action nationaux et ils sont huit (8) à avoir déjà mené à terme cette initiative.

Les participants ont été initiés à divers outils d'analyse et concepts clés sur les questions du genre, indispensables à la promotion de l'équité entre les genres et permettant d'atteindre l'objectif ultime d'égalité des genres. Les travaux ont également porté sur la capacité des systèmes électoraux à favoriser l'équité entre les genres dans les élections et l'accès des femmes aux fonctions publiques, de sorte à répondre aux critères régionaux d'équilibre entre les genres dans les processus décisionnels.

Les participants des secteurs de l'Organe et de la direction de la planification des politiques et de la mobilisation des ressources (PPRM) ont répondu à diverses problématiques et ont accordé une attention particulière à la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, en examinant les causes profondes du fléau.

Les personnes ressources provenaient du Secrétariat de la SADC, notamment de l'unité chargée des questions du genre représentée par Madame Phemelo Maiketso, Dr. Joseph Pitso, Dr. Kondwani Chirambo (Coordonnateur du programme ECESPA). D'autres personnes ressources sont issues du Forum parlementaire de la SADC, du Centre africain pour la résolution des différends (ACCORD) et du Sonke Gender Justice Network (réseau pour l'intégrité judiciaire liée au genre).

L'atelier a eu pour principaux résultats une meilleure compréhension des concepts de genre, de l'importance de l'égalité des genres dans les opérations de paix et des cadres internationaux tels que la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Les participants y ont également renforcé leurs capacités à appliquer des approches sensibles au genre dans la résolution des conflits, le maintien de la paix et le relèvement post-conflit.

Cet atelier de travail a permis d'aboutir à des stratégies concrètes pouvant prévenir la violence fondée sur le genre, protéger les groupes vulnérables et promouvoir une participation égale aux processus de paix. En outre, les participants se sont engagés à travailler en faveur de l'institutionnalisation des politiques sensibles au genre, des procédures opérationnelles standardisées et des mécanismes de responsabilisation au sein des missions de soutien à la paix.