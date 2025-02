Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 février 2025

Qui a fait de l'Europe un havre de paix pour la jeunesse africaine ?

Immigration, clandestine ou légale, d’année en année, ce phénomène prend une ampleur qui ne dit pas son nom. Décider de vendre ce que l’on détient, une maison, une parcelle de terrain, pour se créer un futur, soi-disant « avenir prometteur en Europe », c’est la tendance qui anime la jeunesse africaine.

L’Europe est idyllique pour certains africains, du moins jusqu’à ce qu’ils y mettent les pieds. Entre feuilletons diffusés via les chaines de télévision, les vlogs sur les réseaux sociaux, chacun se fait une idée de ce qu’est l’Europe sans avoir pris connaissance des risques qu’ils peuvent encourir quand ils mettent tout en gage pour un avenir verdoyant. (Source allAfrica)

FESPACO 2025 : Une exposition photo pour rendre hommage aux icônes du cinéma africain

Le siège du FESPACO a accueilli, le 23 février 2025, le vernissage d’une exposition photographique dédiée aux figures emblématiques du cinéma africain. Organisée dans le cadre de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), cette initiative a réuni de nombreuses personnalités institutionnelles et diplomatiques, témoignant de l'importance du festival en tant que vitrine culturelle et cinématographique du continent et de sa diaspora. (Source fratmat)

RDC : Des déplacés de Savo fuient leur site à la suite de menaces de la CODECO

Des milliers de déplacés du site de Savo passent leurs nuits à la belle étoile et dans des édifices publics, depuis environ une semaine, au centre commercial de Bule, situé à environ 100 kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu ( Ituri). Ils ont quitté leur site d’hébergement en raison des menaces incessantes du groupe armé CODECO.

Un mouvement inhabituel de personnes s’observe chaque soir depuis une semaine au centre commercial de Bule. Des femmes, des jeunes et des enfants transportant des bâches, des nattes et parfois des couvertures se déplacent pour trouver un endroit sûr au cœur de cette grande agglomération, pour dormir et se mettre ainsi à l’abri des attaques des miliciens. (Source Radio Okapi)

L’AES prépare le dialogue avec la Cédéao

La Confédération des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a tenu une réunion devant définir une stratégie commune pour les futures discussions avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

En réunion ministérielle à Bamako, les 22 et 23 février 2025,permettant de faire le point sur les avancées en matière de défense, de sécurité, de diplomatie et de développement, les délégations de haut niveau de l’AES ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination régionale et à consolider les acquis depuis la création de la Confédération en juillet 2024. Le Burkina Faso était représenté par le général de brigade Célestin Simporé, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, ainsi que d’autres membres du gouvernement. (Source apanews)

SEEG : l’interconnexion des réseaux électriques entre le Gabon et la Guinée équatoriale effective

Face à la crise énergétique persistante au Gabon, Steeve Saurel Legnongo, administrateur provisoire de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), a annoncé la concrétisation du projet d’interconnexion des réseaux électriques entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Cette initiative, portée par le Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC), est entrée en vigueur le 22 février 2025, marquant une étape majeure dans la coopération énergétique sous-régionale.

Lors d’une interview exclusive accordée au quotidien L’Union, Steeve Saurel Legnongo a confirmé que le projet sous-régional est désormais opérationnel. « À ce jour, l’interconnexion des réseaux électriques entre le Gabon et la Guinée équatoriale est exécutée à 100% », a-t-il déclaré. (Source GabonMediaTime)

Moody’s dégrade la note du Sénégal suite aux révélations de la Cour des comptes

Conséquence annoncée des révélations de la Cour des comptes du Sénégal sur l'état des finances publiques, le 13 février dernier, l’agence américaine Moody’s a dégradé vendredi la note du Sénégal de B1 à B3, avec des perspectives négatives. Cela va renchérir les emprunts du pays de la Teranga, déjà dans une situation budgétaire difficile.

L’agence Moody’s l’explique sans détours, dans son communiqué : « La dégradation du Sénégal est due aux nouvelles données de la Cour des comptes révélant une situation budgétaire beaucoup plus fragile ». (Source RFI)

En Côte d’Ivoire, le nationalisme identitaire refait surface au détriment de Tidjane Thiam

Le chef du principal parti d’opposition, candidat à la présidentielle d’octobre, est la cible d’attaques virulentes en raison de sa double nationalité franco-ivoirienne et des origines sénégalaises de son père.

Les Ivoiriens espéraient en avoir fini avec « l’ivoirité », un concept raciste inventé dans les années 1990 qui a été le terreau des crises politico-militaires de 2002 et de 2010-2011. Mais l’approche de l’élection présidentielle, prévue pour le mois d’octobre, a fait ressurgir les attaques aux relents identitaires sur la filiation d’un des principaux prétendants à la magistrature suprême.

Leur cible ? Tidjane Thiam, qui a pris en 2023 la tête du principal parti d’opposition, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), visant tantôt sa double nationalité franco-ivoirienne, tantôt les origines sénégalaises de son père. (Source Lemonde Afrique)

Bénin/Talon : Comité de pilotage de l’audit du fichier électoral, une rencontre tenue hors micros et cameras

Comme prévu, les membres du Comité de pilotage de l’audit du fichier électoral ont été reçus ce lundi 24 février 2025 par le Président Patrice Talon au Palais de la Marina. Cette audience, qui s’est déroulée à huis clos, marque une étape importante dans la mise en œuvre de l’audit réclamé depuis plusieurs mois par l’opposition, notamment par le parti Les Démocrates.

La rencontre, qui a débuté à 10 heures, s’est tenue dans la plus grande discrétion, sans présence médiatique. Aucune communication officielle n’a été faite sur les points discutés, mais tout porte à croire que les échanges ont porté sur les modalités et les garanties nécessaires pour assurer un audit transparent et impartial. (Source beninwebtv)

Rapport d’activités de l’Ombudsman, exercice 2024 au Burundi : Quand le ministère de la Justice bat le record des institutions mises en cause

525 dossiers reçus et traités à plus de 93% ; 365 plaintes formulées contre le ministère de la Justice. Tels sont, entre autres, des chiffres contenus dans le rapport d’activités pour l’année 2024 présenté par l’Ombudsman burundais, le lundi 17 février, devant l’Assemblée nationale.

Une baisse de dossiers reçus comparativement à l’année 2023 qui, selon Aimée Laurentine Kanyana, est due aux démarches de proximité utilisées pour recueillir les doléances de la population afin d’y apporter des réponses adéquates. Pour certains citoyens et députés, il y a encore du pain sur la planche pour l’Ombudsman. (Source Iwacu)

Coopération militaire : Participation de Madagascar à l’exercice conjoint en Tanzanie

Madagascar a participé avec succès à l’Exercice Cutlass Express 2025 (CE 25), aux côtés de 20 autres nations partenaires, démontrant ainsi son engagement pour garantir la sécurité et la sûreté dans l’océan Indien occidental. Cet exercice de deux semaines, qui s’est tenu en Tanzanie, a été l’occasion pour les forces de la Marine malgache de renforcer leurs capacités opérationnelles et de renforcer la coopération régionale, tout en développant des relations de confiance avec leurs homologues internationaux. L’Exercice Cut lass Express, l’un des trois exercices régionaux soutenus par le Commandement Afrique des États-Unis (AFRICOM) et facilité par la 6e flotte américaine, fait partie d’une initiative américaine visant à offrir des opportunités de collaboration entre les forces africaines et les partenaires internationaux pour répondre aux défis communs liés à la sécurité maritime. (Source MidiMadagasikara)