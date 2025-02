Algérie: Forum international arabe sur la coopération numérique - Les progrès du pays en matière de transformation numérique soulignés

Alger — Le membre du Conseil de la nation, Abdelhak Brahimi, a mis en avant, lors de sa participation au Forum international arabe sur la coopération numérique et le développement à Amman (Jordanie), les progrès accomplis par l'Algérie en matière de transformation numérique qui figure parmi les principales priorités de la politique nationale, indique, lundi, un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Lors d'une session sur "le rôle des parlementaires dans la réalisation d'une gouvernance numérique efficace dans la région arabe", M. Brahimi a souligné que la transformation numérique figure aujourd'hui "parmi les principales priorités de la politique nationale en Algérie", et "l'un des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des réformes globales grâce auxquelles il a jeté les bases de l'Algérie nouvelle".

Cette démarche se traduit par la réalisation d'une transformation numérique pour améliorer la communication et généraliser l'utilisation des TIC, notamment dans les administrations du service public, ainsi que l'optimisation de la gouvernance économique, raison pour laquelle un ministère de numérisation et de statistiques ainsi qu'un Haut-Commissariat à la numérisation ont été créés afin de concrétiser les principes de base de la transformation numérique et de moderniser l'administration, dans le cadre d'une approche nationale inclusive, outre de grands projets, à l'instar de la stratégie nationale de numérisation à l'horizon 2034 et son plan de mise en oeuvre quinquennal 2024-2029.

Dans le même contexte, M. Brahimi a indiqué que la gouvernance numérique en Algérie revêt une "importance capitale", non seulement au niveau national, mais également aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne le partenariat numérique arabo-africain.

Chargé par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, M. Brahimi participe à la deuxième édition du Forum international arabe sur la coopération numérique et le développement, organisé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), en collaboration avec la Ligue des Etats arabes, du 23 au 26 février.

Ce forum s'appuie sur les résultats de l'édition précédente de 2021 et comprend dans son programme une série de réunions consultatives régionales réunissant des responsables des secteurs public et privé, la communauté technique et les jeunes, afin de discuter des questions prioritaires dans les domaines du développement numérique et de la coopération numérique.

Les travaux du forum mettront l'accent sur le renforcement de la coopération multilatérale dans les domaines des TIC, de l'économie numérique et de la transformation numérique pour réaliser le développement durable dans la région, en sus de l'avenir de la numérisation aux niveaux régional et international, ajoute le communiqué du Conseil.