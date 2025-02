Algérie: Installation de la commission nationale de la protection des forêts pour l'année 2025

Alger — La Commission nationale de protection des forêts (CNPF) pour l'année 2025, dont la mission principale consiste en la préparation de la campagne de lutte contre les incendies, a été installée lundi à Alger.

La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Youcef Cherfa, en présence des secrétaires généraux des ministères concernés, des cadres du secteur des forêts, et des représentants de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale et de la société civile.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a salué les efforts déployés par l'ensemble des acteurs, qui ont abouti à des résultats sans précédent en 2024, indiquant que les surfaces forestières touchées par les feux ont diminué de 91 %, passant à 3.490 hectares, contre une moyenne annuelle de 40.000 hectares au cours des dix dernières années.

M. Chorfa a souligné que les résultats obtenus en 2024 avaient démontré que la lutte contre les feux et la protection des forêts ne relèvent pas de la responsabilité seule du secteur agricole, mais il s'agit plutôt d'une "action participative visant à protéger la richesse forestière et les biens des citoyens".

Il a salué à cet égard la rapidité d'intervention et de réponse, grâce au renforcement et à la diversification des méthodes d'intervention aériennes et terrestres, soulignant le rôle important des services de sécurité dans la lutte contre les feux de forêts, en tête desquels le ministère de la Défense nationale, qui a fourni au secteur 85 drones, ainsi que le rôle de la compagnie aérienne "Tassili Airlines", filiale du groupe Sonatrach, dans le renforcement des efforts de prévention et de lutte contre les feux de forêts.

Le ministre a annoncé que l'ouverture de la saison de prévention et de lutte contre les feux de forêts aurait lieu le 1er mai prochain afin de mieux contrôler les opérations de lutte contre les incendies.

Il a appelé, dans ce sens, au renforcement des mesures et dispositions préparatoires pour l'année 2025 avec la relance d'une approche proactive et l'adoption d'une vision prospective, en se focalisant sur l'action participative pour réduire les dégâts, et ce de par le renforcement des moyens modernes de surveillance et d'alerte, notamment les techniques innovées par les start-up tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation de la population vivant à proximité des espaces forestiers et les agriculteurs aux risques d'incendies.

Le ministre a également souligné la nécessité de renforcer la coopération avec l'Agence spatiale algérienne (ASAL), en vue d'exploiter et de traiter les images de satellites.

La rencontre a été une occasion pour évaluer les résultats enregistrés durant la saison 2024, présenter un plan de prévention et de lutte contre les incendies de forêts et les dispositions préparatoires à la saison 2025 outre la présentation d'une vision prospective du phénomène des incendies de forêts par le Délégué national aux risques majeurs, la présentation d'un exposé sur le système de lutte contre les incendies de forêts de la Direction générale de la Protection civile, en sus de la présentation d'un exposé du représentant du commandement de la Gendarmerie nationale sur les mesures nécessaires à prendre, en prévision de la prochaine campagne.

L'inspectrice générale à la Direction générale des forêts (DGF), Nedjma Rahmani, a affirmé l'importance des démarches en cours pour l'amélioration des capacités du secteur, à travers le renforcement des moyens matériels et humains, soulignant que la Direction générale a œuvré, dans le cadre de l'action proactive visant à assurer le succès de la saison de lutte contre les incendies de forêts au titre de l'année 2025, à l'acquisition de 86 nouveaux camions anti-incendie, ainsi que 80 drones, outre la création de 49 points d'eau et l'aménagement de plus de 2000 km de sentiers forestiers avec la réalisation de 7 nouvelles tours de contrôle et 1284 ha de tranchées pare-feu