Ethiopie: La Banque centrale organisera une adjudication spéciale de devises le 25 février

Addis Ababa — La Banque nationale d'Éthiopie (NBE) annonce par la présente qu'elle organisera une vente aux enchères spéciale de devises étrangères le 25 février 2025.

L'enchère portera sur un montant de 60 millions USD et est ouverte à la participation de toutes les banques.

À la suite du vaste programme de réforme macroéconomique lancé en juillet 2024, la position de la balance des paiements de l'Éthiopie s'est améliorée de manière constante et significative, grâce à l'augmentation des exportations, des envois de fonds et des entrées de capitaux.

Ces derniers mois, en particulier, la livraison de quantités record d'or à la NBE (qui est le seul exportateur d'or autorisé dans le pays) a augmenté les stocks d'or de la banque centrale et le niveau des réserves de change au-delà des attentes initiales de la NBE.

Bien que les entrées de devises étrangères plus importantes que prévu soient un résultat positif et bienvenu de la réforme, il est important qu'elles ne compromettent pas les objectifs de la banque centrale en matière de croissance monétaire et d'inflation, selon la NBE.

Par conséquent, afin d'aider à compenser ce qui pourrait devenir une croissance monétaire excessive et compte tenu également de la position de change plus élevée que prévu de la banque centrale, la NBE a décidé de procéder à une vente de fonds de change au système bancaire.

Cette opération garantira le maintien de l'orientation monétaire prudente actuelle et améliorera la liquidité du marché des changes en fournissant au secteur privé une partie de l'accumulation de devises plus importante que prévu qui a lieu actuellement à la banque centrale.

La NBE suivra de près l'évolution du marché au cours des prochaines semaines et pourra, si nécessaire, procéder à de nouvelles ventes de devises dans le cadre de la réalisation de ses objectifs de stabilité des prix et de stabilité extérieure.