Gabon: Matsatsa - Don de médicaments de première nécessité offert par William John Youmbi

Souvent confronté au manque de médicaments de premiers soins au centre médical de Matsatsa, William John Youmbi, fils et cadre du canton Leyou dans le district de Matsatsa département de Mulundu, a fait un don de médicaments le week-end écoulé, et ce, en présence des notables et les autorités locales.

C'est un geste apprécié et salué par le corps médical du centre de Matsatsa. Le don de médicaments permet d'apporter une bouffée d'oxygène, non seulement pour le personnel soignant, mais surtout pour les malades. Le bienfaiteur a précisé que ce don est un geste humanitaire à l'endroit des populations du canton Leyou et du district de Matsatsa.

Les produits essentiellement composés de médicaments, permettront aux personnels de santé, d'administrer les premiers soins aux patients de cette structure médicale. Le message du fils du canton Leyou, William John Youmbi était accentué sur l'unité, l'amour.Il appelle à la cohésion à la solidarité des fils et filles de la contrée.

C'est Wenceslas Gilles Mackita, Assistant médical, Responsable du Centre médical de santé de Matsatsa qui a réceptionné le don de médicaments. Il a exprimé la satisfaction du personnel médical. Aussi, a t-il estimé que cette dotation leur permettra un tant soit peu, de travailler sereinement pour le bien des patients, tout en remerciant le donateur William John Youmbi.