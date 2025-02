Congo-Kinshasa: A Genève, Judith Suminwa appelle «à des sanctions dissuasives contre le Rwanda »

Intervenant à l'ouverture, ce lundi 24 février à Genève (Suisse) de la 58ème session du Conseil des droits de l'homme (CDH), la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a appelé « à des sanctions dissuasives contre le Rwanda ».

« Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'il continue de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité, et protéger ainsi des millions de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres parties du pays sous occupation », a souligné la Première ministre congolaise.

Elle a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son Gouvernement congolais à faciliter le travail de la commission d'enquête indépendante, qui sera mise sur pied pour documenter les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

En effet, le 7 février dernier, le Conseil des droits de l'homme avait pris une résolution votée par tous les 47 Etats membres demandant, d'une part, au M23 et au Rwanda de mettre immédiatement fin aux violations des droits de l'homme et aux atteintes à ces droits ainsi qu'aux violations du droit international humanitaire dans ces provinces, et d'autre part l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises dans ces contrées.

Pressions sur Kigali

La Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas, a annoncé le lundi 24 février la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali, en raison de l'implication des troupes rwandaises aux côtés des rebelles du M23 dans l'Est de la RDC.

Cette annonce de l'Union européenne intensifie la pression internationale sur le Rwanda. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU avait accusé Kigali de soutenir le groupe rebelle M23 et exigé le retrait immédiat de ses troupes du territoire congolais.

De leur côté, les États-Unis sont passés à l'action, en sanctionnant James Kabarebe, général rwandais à la retraite et actuel ministre d'Etat chargé de l'intégration régionale, ainsi que Lawrence Kanyuka, porte-parole civil du M23.

La Belgique a aussi suspendu sa coopération militaire avec Kigali, pour les mêmes raisons.

Dans une déclaration publiée ce mercredi 19 février, le Groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, comprenant des représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l'Union européenne, avait demandé à l'armée rwandaise (FDR) de se retirer immédiatement de la RDC.