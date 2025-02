Soudan: Le MAE révèle une escalade de mesures contre l'ingérence kenyane dans les affaires intérieures du pays

Port Soudan — L'ambassadeur Hussein Al-Amin sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, a révélé des mesures d'escalade contre le gouvernement kenyan et le président kenyan, en raison de son ingérence dans les affaires intérieures du Soudan et de l'hébergement des activités de la milice terroriste de soutien rapide et de ses alliés visant la sécurité, la stabilité et l'unité du Soudan.

Il a ajouté lors du briefing hebdomadaire du ministère de la Culture et de l'Information, organisé par l'Agence de presse soudanaise (SUNA) à Port Soudan ce lundi que les mesures seront progressives et graduelles, et a révélé les démarches du gouvernement pour prendre des mesures économiques qui incluent l'interdiction de l'importation de produits kenyans, d'autant plus que le Soudan est considéré comme l'un des plus grands pays importateurs de thé du Kenya, indiquant que cette étape est précédée d'arrangements, notamment l'organisation et la recherche d'alternatives.

Il a ajouté : « Nous allons envoyer des plaintes aux organisations internationales contre le Kenya, et nous nous sommes adressés aux dirigeants des organisations internationales dont nous sommes membres », attendant des critiques et des mesures internationales contre cette ingérence kenyane dans les affaires soudanaises.

L'ambassadeur Hussein a déclaré que les batailles politiques extérieures contre le pays font rage, la dernière en date étant ce qui s'est passé au Kenya et l'accueil des réunions de la rébellion, ajoutant que le Kenya, représenté par son président, s'immisce dans les affaires du Soudan depuis le début de la guerre et soutient la rébellion, indiquant que le président kenyan a des relations et des intérêts personnels avec le chef de la milice et que ces intérêts sont ce qui le pousse à prendre cette position.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères a expliqué qu'au Kenya, il existe une opposition honnête qui s'oppose à cette approche adoptée par le président kenyan, et il a déclaré que la décision d'accueillir les réunions des milices rebelles est considérée comme une ingérence flagrante dans les affaires intérieures du Soudan, et constitue une violation de toutes les chartes et pactes internationaux, au premier rang desquels figurent les chartes des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'IGAD et d'autres, soulignant que les chartes de toutes ces organisations appellent à la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays.

Il a déclaré que le gouvernement avait déjà rappelé l'ambassadeur de Nairobi il y a un an parce que le Kenya avait reçu le chef de milice comme un chef conquérant.

Il a ajouté que le ministre des Affaires étrangères Ali Youssef avait déjà visité le Kenya il y a quelque temps et rencontré le président kenyan pour tenter de faire une percée diplomatique dans ce dossier. Il a déclaré qu'à l'époque, le président kenyan avait promis que le Kenya ne reconnaîtrait aucun gouvernement parallèle.

Il a déclaré que les affirmations du président kenyan selon lesquelles il cherche à trouver une solution à la crise soudanaise et son souci de la stabilité sont un mensonge, soulignant que le président kenyan abrite la milice criminelle, alors comment peut-il vouloir arrêter la guerre alors qu'il soutient ceux qui l'alimentent ? Il a expliqué que le président kenyan a des intérêts personnels avec le chef de la milice et ses sponsors, soulignant que le Kenya parie sur des cartes perdantes et que ceux qu'il embrasse ont été rejetés par le peuple soudanais.