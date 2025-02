Soudan: Ouverture de l'ambassade de Djibouti à Port Soudan

Port Soudan — Le nouveau siège de l'ambassade de la République de Djibouti a été inauguré ce lundi dans le quartier de l'aéroport à Port Soudan, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin, et d'un certain nombre de chefs et représentants de missions diplomatiques présentes à Port Soudan.

L'Ambassadeur Hussein Al-Amin, Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, a félicité l'Ambassade de Djibouti pour avoir rejoint le groupe des ambassades étrangères au Soudan situées à Port Soudan.

Il a déclaré, dans son discours, que la présence de l'ambassade de Djibouti parmi nous constitue un soutien moral au Soudan.

Il a ajouté : « Nous apprécions le soutien de Djibouti au Soudan, mais en même temps, nous regrettons que certains pays que nous considérions comme frères et amis aient soutenu les milices rebelles et l'opposition qui cherchent à prolonger la guerre. »

Il a souligné les victoires remportées par les forces armées et les forces de soutien, les développements politiques sur le terrain, l'adoption d'un amendement au document constitutionnel et la formation d'un gouvernement technocratique.

Il a félicité Djibouti pour sa victoire à la présidence de la Commission de l'Union africaine.

L'ambassadeur de Djibouti au Soudan, Issa Khairy Roubla, a déclaré dans une déclaration à l'agence de presse soudanaise que le Soudan et Djibouti entretiennent des relations distinguées, anciennes et éternelles et sont d'accord sur de nombreuses questions dans les forums internationaux, soulignant la coopération conjointe entre les deux pays, car il y a un certain nombre d'étudiants djiboutiens diplômés d'universités soudanaises, ainsi qu'un hôpital militaire soudanais à Djibouti.

Il a déclaré que Djibouti tente de jouer un rôle dans la fin de la guerre au Soudan, affirmant : « Notre vision de la guerre au Soudan est que la solution doit être soudanaise, sans ingérence dans ses affaires intérieures. » Il a ajouté : « Nous rejetons complètement tout nom qui porterait atteinte à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan. » Il a souligné que « nous voyons que le Soudan, ses dirigeants, son peuple et son expérience ont la capacité de surmonter cette épreuve. »

Il a exprimé son espoir de voir la guerre prendre fin et que le Soudan revienne plus fort et retrouve sa position dans les forums internationaux et régionaux.

Il a déclaré que nous espérons que le Soudan reviendra à l'IGAD car il est un membre fondateur et actif de l'organisation et son absence affaiblit le rôle de l'organisation.

De son côté, l'ambassadeur du Maroc au Soudan et doyen du corps diplomatique, Ma Al-Ainain, a déclaré que l'étape de l'ouverture de l'ambassade de la République de Djibouti au Soudan sera suivie d'autres étapes pour un groupe de missions diplomatiques.

Il a exprimé ses remerciements au Ministère des Affaires étrangères pour son soutien et son assistance à toutes les missions diplomatiques et pour avoir facilité leurs tâches à Port Soudan.

Il a ajouté que le Soudan est capable de surmonter cette épreuve, comme il nous y a habitués depuis l'indépendance.

L'ambassadeur saoudien au Soudan, l'ambassadeur Ali Hassan, a indiqué que la présence des missions diplomatiques à Port Soudan est temporaire et reviendra bientôt à Khartoum.

Il a déclaré que nous souhaitons développer les relations avec le Soudan.