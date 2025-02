Congo-Brazzaville: Kokutan'art 2025 - Des formations au profit des photographes locaux

Dans le cadre de la 5e édition des Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville « Kokutan'art » qui se déroulera en mai, des appels à candidatures ont été lancés jusqu'au 10 avril à l'endroit des photographes désireux de bénéficier de l'atelier et de la formation qu'organisera ce festival.

L'organisation des deux programmes de formation intègre les innovations que compte instaurer le festival Kokutan'art cette année. « Contrairement aux éditions passées où il y avait souvent un atelier photo, cette année nous avons deux ateliers afin d'initier les jeunes débutants à la maîtrise de la capture photo et à la rédaction des projets artistiques jusqu'à la diffusion. Et nous sommes en train de voir aussi s'il faut continuer avec les concours, comme l'édition passée, mais déjà nous avons ces deux ateliers. Autre particularité, c'est que nous avons une dame comme commissaire d'expo au lieu de moi-même. Et c'est elle qui gérera la sélection », a déclaré Lebon Zed, directeur du festival Kokutan'art.

Le premier appel à candidatures concerne la formation en photographie. Ce programme est gratuit et s'adresse aux photographes émergents ayant une maîtrise des notions de base de la photographie. « C'est le moment de postuler à cet appel à candidatures de la 5e édition du festival Kokutan'art qui sera animé par Adrien Tache (France). Inscrivez-vous en envoyant un CV, une lettre de motivation, cinq photos de votre travail à l'adresse mail : mbonguiartphoto@gmail.com », a indiqué le comité d'organisation du festival.

Le deuxième appel à candidatures concerne l'atelier de formation en écriture et diffusion d'un projet. À cet effet, dans le cadre de sa 5e édition, le festival Kokutan'art invite les photographes passionnés et créatifs à postuler pour cet atelier qui sera animé par le photographe professionnel camerounais Yvon Ngassam. Cette initiative est conçue pour approfondir la pratique artistique des participants.

Pour être éligible, chaque photographe postulant doit répondre à plusieurs critères, entre autres, avoir une bonne connaissance technique d'un médium d'expression artistique, avoir une idée précise du thème qu'il souhaite développer durant l'atelier, disposer du matériel de création lié à son médium. Comme pièces à fournir pour le dossier de candidature à cet atelier, on note une biographie, un CV, un texte de 150 mots maximum présentant l'idée que le participant souhaite développer lors de l'atelier, un portfolio de 10 images avec un thème libre.

À envoyer uniquement par mail : mbonguiartphoto@gmail.com. « Le but de ces ateliers est d'accompagner la jeune génération afin d'outiller les jeunes qui prendront la relève. Aujourd'hui, la photographie d'auteur n'est pas assez connue au Congo. Lorsqu'on parle de la photo, les gens font tout de suite allusion à la photo événementielle.

Voilà pourquoi, nous au niveau du festival, on travaille à encadrer la nouvelle génération des photographes d'auteur. Si vous remplissez ces critères et souhaitez faire progresser votre pratique tout en explorant de nouvelles pistes créatives, nous vous encourageons vivement à soumettre votre candidature », a souligné Lebon Zed. Notons que tous ces deux ateliers se dérouleront avant l'ouverture du festival durant une dizaine de jours au maximum. La date limite de candidature à la formation et l'atelier en photographie organisés par Kokutan'art est fixée au 10 avril.