Congo-Brazzaville: Cybersécurité

Le tout premier directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi) vient de prendre ses fonctions à Brazzaville, siège de la structure stratégique dont la tâche s'annonce délicate vu la montée en puissance de la cybercriminalité dans le monde.

L'installation du patron de l'Anssi arrive à point nommé puisqu'elle devra aider les pouvoirs publics à mieux assurer la protection et la sécurisation des contenus de l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique national grâce aux différents outils technologiques mis à sa disposition.

Placée sous la supervision et la coordination du Conseil national de sécurité, cette agence évoluera également sous la tutelle du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, en étroite collaboration avec les entités publiques et privées opérant dans le domaine.

Au nombre des missions de l'Anssi figurent celles de superviser et coordonner la cyber sécurité nationale, gérer les incidents et menaces de sécurité, répondre aux cyberattaques, protéger les infrastructures numériques nationales, renforcer les capacités nationales de riposte aux cyberattaques et émettre des alertes en la matière.

Ces missions commandent que l'institution soit dotée de moyens humain, technique et technologique ainsi que de systèmes et équipements de pointe. La sécurisation et la protection du cyberespace national sont à ce prix.