Algérie: Double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures - Diverses activités dans le Sud du pays

Ouargla — Une série d'activités et des cérémonies en l'honneur des travailleurs et retraités, ont été organisées, lundi, dans les wilayas du Sud du pays, à l'occasion du double anniversaire (24 février) de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures.

A Ouargla, la cérémonie de célébration de cet anniversaire historique qui s'est déroulée au niveau de la base de vie Irara dans la daïra de Hassi-Messaoud, a été présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, et du Secrétaire général de l'UGTA, M. Amar Takdjout.

Les directeurs généraux d'entreprises nationales opérant dans le secteur de l'énergie et des mines, des responsables d'organisations syndicales internationales, ainsi que les autorités civiles et militaires de la wilaya, ont également assisté à cette cérémonie.

Cet événement a été une occasion aussi de la signature d'une convention de partenariat entre l'UGTA et la Société nationale d'assurance (SAA), ainsi que de cérémonies en l'honneur des travailleurs et des retraités.

A Adrar, les autorités de la wilaya se sont rendues à la place des Martyrs, où le drapeau national a été hissé, l'hymne national entonné, une gerbe de fleurs déposée et la Fatiha du saint Coran lue à la mémoire des Chouhada.

A Ghardaïa, les festivités marquant la célébration du double anniversaire (la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures) ont été célébrées dans la base pétrolifère et gazière de Oued Noumer (Sud-est du chef-lieu de wilaya) affiliée à la direction régionale de Hassi R'Mel (Laghouat), en présence des autorités locales.

Cette célébration a permis aux autorités locales et les travailleurs du secteur énergétique de rendre un vibrant hommage à la classe des travailleurs qui ont relevé le défi pour maintenir la production des hydrocarbures et transmettre leur savoir faire aux jeunes générations.

Dans le même sillage, le Centre culturel islamique de Béchar a accueilli une rencontre en présence des autorités locales, des cadres locaux de l'UGTA et des travailleurs. Au cours de cette rencontre, un film documentaire retraçant cet événement historique a été projeté, et des travailleurs de différents secteurs ont été honorés.