Algérie: Président de la République - La diversification de l'économie nationale, une orientation stratégique pour adhérer au forum des pays émergents

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, lundi sa détermination à mettre en oeuvre des politiques nationales visant à opérer le changement et passer de la dépendance aux hydrocarbures à la diversification des exportations.

Dans une allocution à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, lors des festivités commémorant ce double anniversaire à Hassi Messaoud (Ouargla), le président de la République a soutenu que cette transition constitue une "orientation stratégique" qui assure aux générations futures leur part de richesses naturelles et ouvre la voie à des modes d'investissements rentables dans le domaine de la promotion des industries manufacturières, de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises, tout comme elle assure, également, l'intégration dans les concepts économiques modernes qui reposent sur le capital humain en tant que force motrice de l'initiative et génératrice de richesse.

Le président de la République a souligné que l'Algérie a franchi des pas importants dans la réalisation de ces objectifs, en attirant des milliers de jeunes et d'investisseurs nationaux et étrangers, et a atteint des niveaux sans précédent d'exportations hors hydrocarbures, affirmant rester sur cette vision qui permettra à l'Algérie de s'engager avec mérite dans le processus des pays candidats à occuper la place qui leur sied dans le forum des pays émergents.

Après avoir salué le niveau de compétence et de maîtrise des cadres dirigeants des structures pétrolières et des travailleurs de ce secteur vital, professionnels ou simples ouvriers, ainsi que les réalisations successives accomplies au cours des dernières décennies dans le secteur des hydrocarbures, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux travailleuses et travailleurs de tous les secteurs, soulignant que l'Etat ne ménagera aucun effort pour renforcer les acquis sociaux des travailleurs et améliorer leur cadre de vie et de travail, dans le cadre du principe de l'Etat à caractère social consacré dans la Déclaration du 1er novembre.