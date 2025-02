Algérie: APN - Le ministre de la Culture présente l'état et les perspectives du secteur devant la Commission de la culture, de la communication et du tourisme

Alger — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a présenté, lundi, devant la Commission de la culture, de la communication et du tourisme à l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur l'état et les perspectives du secteur dans divers domaines culturels, ainsi que la stratégie de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel et de l'identité nationale.

Lors de cet exposé présenté en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, du président de la Commission de la culture, de la communication et du tourisme à l'APN, Belkheir Guerzou, M. Ballalou a souligné que "le pari de l'Etat sur la culture revêt, depuis quelques temps, et plus précisément depuis l'élection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la magistrature suprême du pays, une nouvelle approche basée essentiellement sur la transition vers un secteur productif et efficace, avec une orientation économique".

Le ministre a précisé à propos du patrimoine culturel matériel et immatériel, que ce dernier était "une composante essentielle" de la souveraineté culturelle algérienne, d'où l'élaboration d'une stratégie nationale pour sa protection, à travers l'adoption d'une batterie de mesures sur les plans interne et externe.

Ces mesures reposent sur trois (3) principaux axes à savoir "l'évaluation de la situation actuelle en identifiant les principales lacunes, avec proposition de mécanismes de protection", "mise en place de mesures préventives visant à protéger et préserver le patrimoine culturel", et "suggestions pratiques et opérationnelles" pour la protection de ce patrimoine, à travers l'adoption d'une feuille de route proactive, a-t-il dit.

Cette feuille de route, comprend la mise en place de cellules de veille permanentes chargée de signaler les tentatives d'appropriation du patrimoine culturel algérien dans toutes ses formes, l'accélération des opérations de recensement national général de ce patrimoine, tout en focalisant sur les biens culturels sujets aux tentatives de vol.

Ballalou a également affirmé que ses services comptent introduire cette année, 20 dossiers de proposition de classement sur la liste du patrimoine matériel national. En ce qui concerne le classement international du patrimoine matériel algérien, il a souligné que son secteur oeuvre actuellement à la mise à jour de la liste indicative de l'UNESCO, où six nouveaux biens culturels seront proposés pour y figurer.

En ce qui concerne les musées et les centres d'interprétation à caractère muséal, neuf nouveaux musées seront créés dans certaines wilayas, ainsi que deux centres d'interprétation à caractère muséal dans les wilayas de Djelfa et de Saïda, a déclaré le ministre.

Par ailleurs, concernant le cinéma, le ministre a résumé les recommandations des assises nationales du cinéma, organisées récemment à Alger sous le haut patronage du président de la République, en soulignant que ses services s'attellent à la mise en oeuvre sur le terrain de ces recommandations, à l'instar de la création du Conseil supérieur du cinéma en tant qu'organe consultatif et de référence national chargé d'élaborer une feuille de route pour le développement de l'industrie cinématographique en Algérie, la création du Centre national des archives cinématographiques, et la fourniture de subventions pour des projets cinématographiques de haute qualité via le Fonds national pour le développement de l'Art, de la Technique et de l'Industrie cinématographique et de la Promotion des Arts et des Lettres (FDATIC).

Sur le volet règlementaire lié à la loi 24-07 relative à l'industrie cinématographique, le ministre a fait savoir que 13 textes règlementaires relatifs à cette loi seraient promulgués, ajoutant qu'en vertu de la loi de finances 2025, le compte d'affectation intitulé Fonds national pour le développement de l'industrie cinématographique et de ses techniques avait été rouvert.

Concernant le théâtre, M. Ballalou a souligné que le mouvement théâtral en Algérie comptait plus de 120 œuvres par an, ainsi que de nombreuses autres présentées par des associations et clubs amateurs, précisant que l'Etat avait accordé 249 aides financières au profit d'associations, de coopératives culturelles et théâtrales et d'artistes.

Dans le même contexte, il a affirmé que la situation des théâtres ferait l'objet d'une révision, avec un projet ambitieux visant à modifier le statut particulier des théâtres et à renforcer leur viabilité économique.

Pour ce qui est de l'organisation de la distribution de la production culturelle et artistique nationale, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de réfléchir à des alternatives pour une meilleure distribution de ce produit, ajoutant que son secteur était en cours de révision et d'actualisation du système des festivals afin qu'il soit mieux adapté à la réalité actuelle (..) et en phase avec l'approche économique de la culture.

Sur le plan musical, et dans le cadre du projet de création d'écoles de musique dans sa première phase, il sera procédé, lors des mois prochains, à l'ouverture de 19 écoles d'enseignement musical au niveau des maisons de jeunes, a-t-il détaillé, expliquant que cette initiative sera généralisée au titre de l'année prochaine à l'ensemble des wilayas.

En matière de numérisation, le ministre a évoqué les projets réalisés, dont la création d'une plateforme de services à distance E-services culture, le lancement d'une plateforme de lutte contre le trafic illicite des biens culturels turathi.dz, et la mise en place de visites virtuelles de 360 musées et sites archéologiques en Algérie.