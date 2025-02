Algérie: Tindouf - Le groupe Sonatrach accorde une aide de dix millions DA aux associations et clubs sportifs locaux

Tindouf — Une aide de dix (10) millions DA a été accordée par le groupe Sonatrach au profit d'associations et clubs sportifs de la wilaya de Tindouf, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la Jeunesse et Sports (DJS).

Inscrite dans le cadre du programme du groupe Sonatrach de soutien aux clubs et associations sportifs et juvéniles, cette subvention, répartie en tranches de 500.000 DA et d'un (1) million DA, en fonction des activités sportives annuelles des 13 clubs et associations bénéficiaires, permettra de couvrir les participations aux manifestations sportives et les frais de déplacements, sachant que la plus proche wilaya est distante de 600 km de Tindouf, a indiqué le chef de service des sports, Ahmed Sakhi Moulay.

Pour sa part, le chef de département d'assistance et d'investissement social du groupe Sonatrach, Belkacem Bencheikh, a indiqué que le programme arrêté par l'entreprise en direction des wilayas du sud du pays vise à soutenir les clubs et associations en difficultés financières, à contribuer à l'allègement de leurs frais et charges, et à encourager la pratique sportive dans ces régions.

Entre autres objectifs de cette initiative, la réunion des conditions de développement des activités sportives, l'accompagnement des clubs et associations, et la lutte contre les fléaux sociaux parmi les jeunes, a-t-il ajouté.

Le wali de Tindouf, Mustapha Dahou, a salué cette initiative de solidarité de la Sonatrach, qui revêt, selon lui, un impact symbolique s'inscrivant dans le sillage des efforts de l'Etat pour le développement et l'encouragement des activités sportives en milieu juvénile.