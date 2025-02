Ile Maurice: Bruneau Laurette porte plainte contre l'ex-PM, l'ex-CP et MT

Bruneau Laurette, activiste et homme politique, a déposé plainte hier au poste de police de Goodlands contre l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, l'ex-commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, et Mauritius Telecom (MT). Il les accuse d'avoir orchestré des écoutes téléphoniques illégales et une surveil- lance de masse, et d'avoir violé les lois sur la protection des données des citoyens mauriciens faisant suite aux épisodes de Missie Moustass.

Dans sa plainte, Bruneau Laurette soutient que des équipements indiens et israéliens auraient été utilisés pour intercepter illégalement les communications des citoyens via le câble sousmarin SAFE. Il qualifie ces pratiques de «haute trahison» et exige l'ouverture d'une enquête indépendante ainsi que des sanctions contre les présumés responsables.

Il dit aussi reconnaître une des bandes sonores fruitées par Missie Moustass où il était en appel avec un certain Lindsay M. pour une manifestation qu'il comptait organiser pour soutenir des victimes d'une ancienne banque. L'activiste met également en cause l'ex-CP Dip, sous la direction duquel le National Security Service aurait opéré. Quant à MT, il lui reproche de ne pas avoir protégé la confidentialité des données des citoyens, permettant ainsi ces interceptions.

«Le changement de régime m'a poussé à agir»

Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à porter plainte maintenant, Bruneau Laurette évoque le changement de régime politique ainsi que de nouveaux éléments révélés en octobre dernier. Il rappelle qu'en juillet 2022, il avait déjà alerté la police sur un incident à Baie-du-Jacotet, où des individus auraient eu un accès illégal à cette zone stratégique, suggérant une possible opération de sniffing des communications.

«En 2023, l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait déclaré qu'il n'y avait eu aucune écoute téléphonique effectuée par la police entre 2019 et 2023. Pourtant, l'actuel Premier ministre a récemment révélé que des équipements d'écoute avaient été achetés sous l'ancien régime pour environ Rs 5 milliards. Cela prouve qu'il y a bien eu du unlawful tapping», affirme Bruneau Laurette.

L'activiste rappelle également qu'il a été un fervent opposant à l'ancien régime et que sa précédente plainte avait mené à l'affaire de planting de drogue à son domicile. «Kan mo ti met case premie an 2022, mo ti viktim planting.»

Bruneau Laurette insiste sur le fait que cette plainte ne concerne pas seulement son cas personnel, mais qu'elle vise aussi à rendre justice à tous les Mauriciens victimes de surveillance de masse. Il appelle à une prise de conscience et à des mesures pour garantir la protection des données et des libertés individuelles à Maurice.