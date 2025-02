En 2015, la communauté internationale s'est réunie pour définir les priorités du développement pour les 15 années suivantes. Parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies, l'objectif numéro 7 (ODD7) confirme la volonté des pays members à « Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ». On croyait alors que la réalisation de cet objectif serait catalyseur de développement et aurait une forte incidence sur les 16 autres ODD, axés, entre autres, sur l'éducation, la santé et la croissance économique durable.

Malheureusement, les progrès réalisés pour l'atteinte de l'ODD 7 sont encore très insuffisants. Un rapport récent révèle que si 91 % de la population mondiale a accès à l'électricité, le nombre de personnes qui en sont privées ne cesse d'augmenter. Les crises successives rencontrées ces dernières années, telles que la pandémie de COVID-19, la crise énergétique, les conflits et les déplacements massifs de population qui en découlent, contribuent toutes à ce qu'une électricité abordable, propre et fiable reste encore hors de portée pour de trop nombreuses personnes.

Nulle part n'est cette situation plus évidente ni plus désolante que sur le continent africain, où tous les progrès réalisés depuis 2013 ont été balayés par ces crises simultanées. Si la tendance actuelle se poursuit, sur les 660 millions de personnes qui, d'après les prévisions, n'auront toujours pas accès à l'électricité en 2030, pas moins de 85 % se trouveront en Afrique subsaharienne. L'idée de faire de l'Afrique la « centrale électrique » du futur perd tout son sens si la population africaine actuelle n'a pas accès à l'électricité, ce qui partout ailleurs est considéré comme allant de soi.

Face à cette situation, l'inaction n'est pas une option. L'organisation pour laquelle je travaille, Sustainable Energy for All (SEforALL), a été fondée par les Nations Unies en 2011. En 2020, SEforALL a créé, de concert avec ses donateurs et partenaires, le Fonds pour l'Accès Universel à l'Energie (Universal Energy Facility (UEF) en anglais). L'UEF se distingue des autres prorgrammes de développement par le fait qu'il s'appuie sur les tendances du marché et l'expertise des acteurs de l'industrie, ce qui lui permet d'attirer les financements nécessaires.

L'Alliance Mondiale pour l'Energie au Service des Populations et de la Planète (GEAPP en anglaise), le Ministère Britannique des Affaires Etrangères, du Commonwealth et du Développement, ainsi que l'Agence Allemande de Coopération Internationale GIZ, sont à nos côtés. En continuant à mobiliser les contributions des donateurs existants et de nouveaux partenaires, nous pourrons concrétiser la vision d'une Afrique où l'accès universel à l'électricité devient une réalité.

L'UEF met en relation les gouvernements et les développeurs de mini-réseaux électriques solaires afin de fournir de l'électricité aux populations de six pays Africains : le Bénin, Madagascar, le Nigéria, la République Démocratique du Congo, la Sierra Leone, et la Zambie. À ce jour, rien qu'à Madagascar, 9 000 nouvelles connexions à l'électricité ont été effectuées, impactant le quotidien de près de 40 000 personnes qui bénéficient d'une énergie fiable et renouvelable.

Par ailleurs, plus de 3 000 connexions supplémentaires attendent un financement pour pouvoir être mises en oeuvre. Au dela de ces chiffres et statistiques se cachent le quotidien de milliers de vies - parmi lesquelles des membres du personnel médical et infirmier(e)s, des agriculteurs, des commerçant(e)s, et des enseignant(e)s - dont le quotidien a été transformé grâce aux avantages considérables offerts par les mini-réseaux.

L'été dernier, j'ai eu l'occasion de visiter un site à Madagascar, où l'UEF et l'entreprise Africa GreenTec installent actuellement un mini réseau solaire. J'ai pu constater par moi-même à quel point la vie de la population du village de Mahasolo peut se transformer avec l'accès à l'électricité. Comme plus des deux tiers de la population Malagasy, les habitants de la commune rurale de Mahasolo n'ont pas accès au réseau électrique national.

Le peu d'électricité disponible est souvent fourni par des générateurs diesel qui sont bruyants, polluants, et qui nécessitent un entretien coûteux. De nombreuses personnes, allant des médecins du dispensaire local aux élèves et enseignants de l'école, en passant par les commerçants et autres entrepreuneurs de Mahasolo, doivent tout simplement interrompre toutes leurs activités à la tombée de la nuit en raison du manque d'éclairage.

Au cours de ma visite à Madagascar, j'ai pu observer l'étroite coopération entre les développeurs, les bailleurs de fonds, les organismes gouvernementaux et, en particulier, les communautés locales, qui caractérise le travail de l'UEF à Madagascar mais également dans nos autres pays d'intervention. Cette mission a également été l'occasion de présenter les réalisations des différents programmes de SEforALL concernant l'électrification des établissements de santé (Powering Healthcare) et des établissements scolaires (Powering Education),

ainsi que nos travaux de Planification Energétique Intégrée (Integrated Energy Access Plan en anglais), qui fournit des rapports et une base de données géospatiale en libre accès sur les besoins en matière d'accès à l'électricité et à la cuisson propre, ainsi que sur les besoins des chaines de froid agricole et médicale. Après plusieurs réunions avec les opérateurs locaux de mini-réseaux financés par l'UEF, j'ai été séduite et impressionnée par leur dynamisme et leur vision.

Cependant, l'expérience qui restera la plus enrichissante, et il ne pouvait pas en être autrement, a été de rencontrer les habitants de Mahasolo. Ils nous ont accueillis avec enthousiasme et de larges sourires. Des agriculteurs aux médecins en passant par les écoliers, nous avons entendu des récits variés, tous racontés avec la même passion, sur la façon dont le mini-réseau en cours de construction financé par l'UEF, va améliorer de manière significative leur vie quotidienne.

Sans l'arrivée d'une électricité fiable dans leur village, ils risquaient de rejoindre bientôt le nombre croissant de personnes qui migrent des zones rurales vers des villes (telles qu'Antananarivo) déjà densément peuplées, où le réseau électrique vieillissant présente également des signes de défaillance. Au lieu de cela, ils peuvent envisager un avenir marqué par des emplois verts et de nouvelles opportunités au sein de leur commune.

Bien entendu, rien de tout cela ne se fait du jour au lendemain. Le simple fait de déployer un mini réseau jusqu'au village d'implémentation peut représenter un défi de taille. J'en ai pris conscience en parcourant les routes rurales de Madagascar, souvent totalement impraticables en saison des pluies. Malgré la générosité de nos donateurs actuels, le manque de fonds suffisants pour permettre aux développeurs d'installer entièrement leurs mini-réseaux constitue un obstacle majeur. Le financement des donateurs n'est tout simplement pas encore à la hauteur de la demande d'électricité émanant de la population locale.

Le potentiel de combler rapidement le déficit énergétique à Madagascar est réel, sous réserve d'un environnement favorable, d'une volonté politique et de la participation des principaux opérateurs de mini réseaux. Le financement demeure également crucial pour garantir la mise en oeuvre effective des projets et d'assurer que le coût de l'électricité soit abordable pour les populations locales. C'est pourquoi le programme UEF est si important à Madagascar et dans les autres pays où il intervient.