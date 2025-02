Madagascar: Base Toliara - La Commission Justice et Paix, pour une exploitation juste et rationnelle des ressources minières

Base Toliara a un allié de taille dans sa quête d'une efficacité dans la gestion socio-économique du projet d'exploitation d'ilménite à Toliara.

La société minière a signé, hier, avec la Commission Episcopale Justice et Paix de l'Eglise catholique, un mémorandum d'entente en vue de la création d'une structure qui sera chargée de mettre en oeuvre les dispositifs susceptibles de donner le maximum de profits à la population impactée par le projet minier.

Doctrine sociale

Évitant d'entrer dans le jeu des « pour ou contre le projet de Base Toliara », Monseigneur Benjamin Ramaroson, Archevêque de Diego Suarez et non moins Président de la Commission Episcopale Justice et Paix a été clair dans sa position, en se basant sur la doctrine sociale de l'Eglise dont, à part l'évangélisation, l'une des premières missions est de protéger les intérêts de la population, notamment la catégorie sociale des plus démunis.

« Nous allons travailler avec Base Toliara afin que ce projet puisse profiter, dans les meilleures conditions possibles, aux communautés impactées », a expliqué l'homme d'Eglise. Une manière de dire que l'exploitation des richesses nationales doit se faire, avant tout, au bénéfice de la population. « Madagascar est un pays riche en toutes sortes de ressources, mais une richesse n'en est pas une, si elle n'est pas exploitée », défend Mgr Benjamin Ramaroson, en ajoutant que « la richesse n'est productive que si elle bénéficie au plus grand nombre et nous sommes là pour servir de balises afin que la population impactée par le projet en tire convenablement profit ».

En somme, la Commission Justice et Paix milite pour l'effectivité de Base Toliara et va oeuvrer à travers ce partenariat pour qu'il y ait une exploitation juste et rationnelle des ressources et un maximum de profits à la population, à l'Etat, et aux initiateurs du projet.

ADN

Une position conforme aux valeurs de Base Ressources, la maison-mère de Base Toliara. « Rechercher les intérêts communs de tous, à savoir la population, l'Etat mais aussi les initiateurs et les partenaires du projet, fait partie de l'ADN de Base Ressources » a expliqué Jean Bruno Ramahefarivo, Directeur Général de Base Toliara.

« C'est justement en raison de cette recherche des intérêts respectifs de toutes les parties prenantes au projet que les négociations ont duré plusieurs années » a-t-il ajouté. Cette quête d'intérêts communs va encore se poursuivre dans le cadre de cet accord. Notamment dans le domaine foncier. « Base Toliara va acquérir des terrains dans le cadre de la construction de ses installations et nous allons recourir à l'expérience et l'expertise de la Commission Justice et Paix dans ce domaine, toujours dans ce souci d'accorder des profits à la population concernée » selon toujours le DG de Base Toliara.

De bonnes perspectives d'avenir en somme pour ce projet d'exploitation d'ilménite censée être au service de toutes les parties prenantes. Un projet qui va créer de nombreux emplois durant la phase de construction qui durera deux ans selon les prévisions. La première production d'ilménite étant prévue à la fin 2027. Une nouvelle ère pour le secteur minier malgache.