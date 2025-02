Madagascar: D'Lain - Un nouveau single et un EP pour bien commencer l'année

D'Lain ne fait plus uniquement de la musique. Il appuie aussi les jeunes qui évoluent dans le tourisme et l'hôtellerie. Et cela à travers le concours culinaire by D'Lain.

La première édition du concours a été inaugurée à Tuléar et Fianarantsoa, l'année dernière. La deuxième édition, dont la finale a eu lieu vers la fin du mois de janvier dernier, a vu la participation des jeunes de trois villes, notamment Tuléar, Fianarantsoa et Mahajanga.

Les jeunes lauréats du concours sont prévus passer une saison estivale de 6 mois à l'étranger à partir du mois d'avril prochain. Seule condition requise pour tous ces jeunes : revenir à Madagascar pour faire bénéficier le pays des expériences acquises là-bas ou monter leurs propres projets.

A leur retour au mois de novembre prochain, la troisième édition du concours sera enclenchée. Une quatrième grande ville de la Grande Île sera alors ajoutée à l'aventure. Mais D'Lain s'est bien gardé de la dévoiler, pour préserver l'effet de surprises.

Un nouveau single

En marge de l'événement, il affirme vouloir poursuivre la musique. Il a d'ailleurs un EP de six titres, déjà prêt, qu'il garde bien au chaud dans le four. Il l'a intitulé Hazolava, comme un appel aux humains pour plus de solidarité, de compassion et d'empathie. D'ailleurs, il a sorti le single éponyme le samedi 22 février dernier. Cette chanson est très importante pour lui puisqu'il s'agit d'un retour aux sources, en référence à Tuléar, sa ville d'origine. Dans le clip d'ailleurs, Tuléar est mis à l'honneur. Un olobe de cette ville a collaboré avec lui pour cette chanson. Il s'agit de Remanindry, un chanteur de World music.

La sortie de l'EP suivra. L'artiste assure qu'il sera disponible sur toutes les plateformes musicales.