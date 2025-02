Madagascar: INSTAT - Enquête sur 17.000 ménages dans le pays

Coup d'envoi de l'Enquête Permanente auprès des Ménages (EPM 2025), à partir de mars prochain par l'Institut National des Statistiques (INSTAT).

Ce sont 200 enquêteurs qui seront répartis dans toute l'île pour recueillir les données statistiques nécessaires pour l'EPM. « Il est important de disposer de données fiables et détaillées afin d'orienter efficacement les politiques publiques et les interventions visant à améliorer les conditions de vie de la population. L'EPM vient répondre à ce besoin en offrant une photographie fidèle et représentative des réalités vécues par les ménages sur l'ensemble du territoire national », selon le Secrétaire Général du Ministère des Finances et du Budget, la tutelle de l'INSTAT, lors d'une conférence de presse hier pour annoncer le coup d'envoi de l'EPM. Ce dernier souligne qu'il s'agit d'une initiative majeure visant à fournir des données précises et actualisées sur la situation socio-économique des ménages malgaches.

Stratégies adaptées

« Madagascar fait face à de nombreux défis en matière de développement, notamment la persistance de fortes inégalités dans les conditions de vie des ménages. Pour ce faire, il est important de mesurer les niveaux de vie et les inégalités entre les différentes catégories de ménages et d'évaluer l'accès aux services de base (éducation, santé, logement, énergie, etc.), d'analyser les sources de revenu et les modes de consommation des ménages et d'appréhender les dynamiques de pauvreté et de vulnérabilité pour mieux cibler les actions de développement. Les résultats de l'enquête serviront de base aux décideurs publics, aux chercheurs et aux partenaires du développement pour mettre en place des stratégies adaptées aux besoins réels de la population », poursuit-il.

Sur la forme, des enquêteurs spécialement formés se rendront sur le terrain, facilement reconnaissables grâce à leurs uniformes et badges officiels. Ils utiliseront des outils de nouvelle génération, exploitant les technologies modernes pour assurer la précision et la qualité des informations recueillies.

Nous sommes actuellement à la 11e édition de l'EPM. La dernière enquête réalisée date de 2021 dont les résultats ont fait état, entre autres, d'un taux de pauvreté de 77,0 % pour un seuil de 1 453 987 Ar/personne/an et un taux de pauvreté extrême de 55,3% pour un seuil de 986 047 Ar/personne/an. Ces chiffres seront mis à jour avec l'EPM 2025.