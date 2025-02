Tunisie: L'ESS enchaine avec une nouvelle victoire - Une incroyable soif de gagner

Malgré une fin poussive pour l'ensemble étoilé qui a dû fermer la baraque durant les derniers instants du match et cadenasser le milieu de terrain, le résultat est au bout...

Mkacher lui-même a admis la difficulté d'obtenir la victoire match après match, tellement ses joueurs ont eu du mal à tuer le match une 2e fois, pour finir avec un seul but d'écart. Deux actions qui symbolisent la fin de match âpre et difficile, à savoir le ratage de Chaouat qui a laissé filer le ballon du 3-1 en ne coupant pas le ballon et le carton rouge sanctionnant Mohamed Hassine. Sans parler des nombreuses erreurs des etoilés, tendus et crispés ,qui ont permis à Métlaoui de réduire la marque sur coup franc indirect.

Après un premier half dominé de bout en bout par les "Rouge", avec un break d'écart, le plus dur semblait être fait. Mais les joueurs de Métlaoui sont sortis de leur torpeur et ont mieux fini le match grâce à une meilleure fraîcheur. Un détail qui aurait pu faire la différence, n'eût été la maladresse des visiteurs. Des joueurs étoilés lessivés qui ne peuvent suivre ce rythme harassant, selon leur coach, de deux matchs par semaine, à moins de faire de nombreux changements. Il en a effectué trois au total, mais pour une fois, il a voulu éviter de déstabiliser l'équipe, en évitant de nouveaux changements éventuellement contre-productifs. Heureusement, les joueurs à vocation offensive ont répondu présents.

Abid, encore lui !

Côté performances individuelles, deux joueurs se sont distingués, à savoir Chaouat qui a planté son 9e but de la saison et Oussama Abid qui est en feu en ce début d'année 2025 avec son 6e but personnel. Il a inscrit un but tout en beauté d'une frappe pleine lucarne, qui prouve ses qualités. Désormais, tous les regards lorgnent le sommet de Radès mercredi prochain où les etoilés cherchent à mettre fin à près de 4 ans sans succès face à ce même adversaire. Mais comme l'Etoile version Mkacher sait voyager, un résultat probant est attendu. Le match de la saison pour l'ESS ? Sans nul doute...