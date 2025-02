Madagascar: SOS Sokake Cup 2025 - Un éco-tournoi international U15 à l'honneur

Madagascar abritera la « SOS Sokake Cup 2025 », un éco-tournoi international de football pour les moins de 15 ans, filles et garçons. Organisé les 4, 5 et 6 août à l'annexe Barea Mahamasina, cet événement marquera les 20 ans de la Station d'Observation et de Sauvegarde des Tortues (SOS Tortues) et les 10 ans du club 67 City FC. Une initiative portée par l'association Salamandra Nature et le 67 City FC, en partenariat avec l'Yfomac Initiative, l'Association pour la Sauvegarde de l'Environnement, l'ONG Y'Dago, Francophonie Sans Frontière et TAMIA.

« Après 10 ans d'efforts et de passion pour le football, notre ambition est de faire du 67 City FC une référence à Madagascar. Avec la SOS Sokake Cup 2025, nous voulons allier sport et sensibilisation environnementale », explique Karen Soalaza, secrétaire générale du club. La Nouvelle-Calédonie a d'ores et déjà confirmé sa participation à ce tournoi qui réunira quatre équipes masculines, dont 67 City FC comme représentant malgache, et quatre équipes féminines, avec l'Yfomac en porte-drapeau local. Au programme également : une visite du centre SOS Tortues à Toliara, pour ancrer l'événement dans son objectif écologique.

Car au-delà du ballon rond, la SOS Sokake Cup 2025 porte un message fort : la protection des tortues radiées, ces espèces endémiques du sud de Madagascar, classées en danger critique d'extinction par l'UICN. « Cet événement est une opportunité stratégique pour sensibiliser les jeunes, Malgaches comme internationaux, à la préservation de ces tortues et de leurs habitats, tout en abordant les défis du changement climatique », souligne Léon Razafindrakoto, président de l'association.

Pendant trois jours, football, écologie et culture se mêleront harmonieusement. Outre les matchs, un éco-village permettra des échanges avec des organisations engagées dans la conservation de la nature et le développement durable. Des prestations artistiques viendront compléter le tableau, portant haut la cause environnementale. Cette célébration offrira aussi une plateforme d'échanges avec les communautés locales et les gestionnaires des aires protégées abritant les tortues radiées.