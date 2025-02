Tunisie: Le CAB crée la sensation devant l'EST - L'envie et le coeur...

Les Cabistes y ont cru jusqu'au bout. Très bon à prendre.

Qui l'eut cru! On titrait à l'occasion de la présentation de ce match que le CAB devait «faire du mieux possible», tellement l'écart entre Cabistes et Espérantistes était énorme sur le papier. En effet, 28 points séparaient le leader «sang et or» de son hôte bizertin avant leur confrontation de samedi dernier au Stade 15-Octobre! On a pensé que les visiteurs n'allaient faire qu'une bouchée des locaux. Rien de plus logique! Mais sur le terrain, les choses ont tourné au vinaigre pour l'EST.

Personne ne prévoyait ce cadeau du keeper Memmiche accompagnant des deux poings, par-dessus la tête, le ballon dans ses propres filets (26'). Un but vraiment gag... Le CAB n'en demandait pas tant! Et dans la foulée, il a manqué de peu de doubler la marque par Momar Diop Seydi n'eût été le bel arrêt sur la ligne du même gardien. La physionomie a alors totalement changé pour un match plein de part et d'autre. Encouragés par un public des grands jours, les camarades de Allala ont tenu bon, repoussant à chaque fois le danger mais n'ont pu éviter le but égalisateur de l'EST au retour des vestiaires. Tout le monde dans les gradins retenait son souffle craignant que la «machine» adverse se mette en branle. Et ce qui devait arriver arriva puisque la «VAR» décida d'accorder un pénalty à l'EST.

Moatez Hanzouli: l'homme du match!

Le défenseur algérien Touguai, qui se chargea d'exécuter la sentence, vit son tir arrêté par l'excellent Moetez Hanzouli, un jeune gardien de 19 ans, une véritable découverte, appelé à un avenir des plus prometteurs! Dès lors, le CAB n'a pas hésité à se hasarder petit à petit et donc à croire en ses chances. La rage de vaincre et la solidarité entre les joueurs ont fait le reste. Hidoussi a bien joué la carte des cinq changements. Les cinq lancés apporteront de la fraîcheur physique dans l'équipe, notamment sur le flanc droit et en profondeur réussissant ainsi à déstabiliser la défense de l'EST jusqu'à provoquer la faute dans les 16 mètres et obtenir dans les arrêts de jeu un penalty justifié par la «VAR» que Abdou Seydi transforma imparablement.

Un coaching intelligent qui a été finalement payant. Décidément, ces Cabistes n'ont pas fini d'étonner par leur irrégularité. Une fois, ils soufflent le froid à leur public, et une autre le chaud. Parfois ils passent à côté du sujet, d'autres fois ils présentent un volume de jeu intéressant. A quand donc la régularité dans les résultats une fois pour toutes? Le match contre l'autre Espérance, celle de Zarzis, à Bizerte qui se joue en cours de semaine, constitue une excellente opportunité pour confirmer ce bon résultat...

La fête était totale

Outre cette victoire acquise sur le terrain à l'issue d'un match à rebondissements, la fête était également dans les gradins. En effet, une «dakhla» de toute beauté est venue égayer davantage les lieux. Le Stade 15-Octobre était entièrement drapé des couleurs jaune et noir, une ambiance de kermesse qui nous rappelle l'équipe du CAB des grands jours! Avec le fameux slogan « give me one C, one A, one B» chanté d'une voix, les supporters ont fait un véritable boucan dans et aux alentours du stade. Sacré public cabiste, public en or.