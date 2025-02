Tunisie: CA-OB (2-0) - Tout en maîtrise...

Sans être étincelant, le Club Africain a poussé et insisté pour construire une victoire méritée face à des Béjaois qui ont tenu une mi-temps avant de céder.

Co-second au classement mais distancé de cinq unités par le tandem de tête, le Club Africain avait l'opportunité hier de réduire l'écart avec les deux leaders à la réception de l'Olympique de Béja, un onze qui retrouve des couleurs depuis peu. Ambitions diamétralement opposées cependant entre les deux équipes, avec d'un côté un CA relancé suite à son succès à Sfax, n'entendant rien lâcher volet course au titre. Et de l'autre, des Cigognes non concernés par la course au maintien et qui ont même repris du poil de la bête ces derniers temps. Quid des deux onze en présence maintenant ?

Avec un onze remanié, David Bettoni a laissé sur le banc «plusieurs fers au feu», les Zemzemi, Mesmari, Ait Malek, Ahmed Khélil, Adem Garreb et Jules Armand Kooh, histoire de ne pas manquer de souffle en cours de jeu si le coffre béjaois résiste. Tarek Jarraya, 4e coach enrôlé cette saison après Nassif Albayawi, Yamen Zelfani et Kais Zouaghi, a, par contre, opté pour la continuité, faisant globalement confiance en l'escouade ayant récemment surclassé l'EGSG. Passons à présent aux temps forts du match. La première alerte est béjaoise avec un tir non cadré de Rabii Homri.

A son tour, le CA monopolise le cuir mais seul Hamdi Laabidi tente de percer. 9', grosse occasion clubiste. Décalé, Ghaith Sghaier sert en retrait et à ras de terre Ben Abda qui dévisse. 14', Ghaith, sur balle arrêtée, trouve le portier Smaoui à la réception. 20', suite à un premier assist de Ghrissi, tour à tour, Srarfi et Khadhraoui ne mettent pas à profit le surnombre Clubiste dans la zone adverse. Domination stérile du CA jusqu'à la mi-temps avec des difficultés à faire vaciller une vaillante équipe de l'OB.

Hamdi Laâbidi voit double

De retour de pause, le CA s'installe dans la moitié de terrain adverse mais ne parvient toujours pas à trouver la faille. 57', Hamdi Laaabidi pivote, croise sa frappe mais le gardien Smaoui se détend et détourne. La minute qui suit, Hamdi Laabidi remet ça et marque cette fois d'une tête bien ajustée. Libéré, le CA doublera la mise vers l'heure de jeu par l'incontournable Hamdi Laabidi, toujours de la tête suite à un service de Khadhraoui. 5e but de Laabidi en championnat alors que le CA semble en roue libre. Vers la 80', le match va s'arrêter durant cinq minutes, le temps pour l'arbitre Seif Ouertani de s'en remettre à la VAR et trancher quant à la prise de bec entre Keïta et Ben Abda. Vers le temps additionnel, l'OB se rue devant mais le CA reste bien regroupé. Au final, le CA enchaîne un second succès de rang et colle un peu plus aux basques des deux leaders de la Ligue 1.

CA : Ghaith Yeferni (capitaine), Ali Youssef, Hamza Ben Abda, Aziz Ghrissi (Makram Sghaier), Tene Didof, Kenneth Semakula, Ghaith Sghaier (Bilel Ait Malek), Abdelmalek Kelaleche (Fahd Mesmari), Hamza Khadhraoui (Moatez Zemzemi), Basem Srarfi, Hamdi Laâbidi (Adem Garreb).

OB : Chahine Smaoui, Skander Sghaier, Islam Chalghoumi, Aziz Knani, Aziz Abid (Hamza Houichi), Elyes Mejri (Souhaib Abdelli), Mohamed Ali Ragoubi (Elyes Arfaoui), Charfeddine Aoun, Rabii Homri (capitaine), Anicet Ischwime, Baha Cherni (Naman Keita).