Afrique: Afrobasket 2025 - Les 16 équipes connues

A l'issue de la dernière fenêtre qualificative de l'Afrobasket 2025 disputé ce week-end, les seize équipes sont désormais connues.

Les éliminatoires du FIBA Afrobasket 2025 ont livré leur verdict. Au terme de trois fenêtres de qualification intense, les 16 équipes qui s'affronteront en Angola du 12 au 24 août prochain sont désormais connues.

Au total, 59 matchs ont été disputés par 20 équipes nationales à travers six villes africaines. La compétition a débuté en février 2024, avec la fenêtre 1 à Monastir (Tunisie) et au Caire (Égypte). Elle s'est ensuite poursuivie à Dakar (Sénégal) pour la fenêtre 2, avant de se conclure ce mois-ci à Antananarivo, Rabat et Tripoli.

Quatre équipes n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale à savoir la République centrafricaine, le Gabon, le Kenya et le Maroc. Madagascar participe pour la quatrième fois à cette compétition continentale après 1972, 2003 et 2011. Une qualification qui ouvre grand la porte des Ankoay pour les grandes compétitions africaines. La fédération a primé l'ensemble de la délégation joueur et du staff technique après cette qualification.

Les équipes qualifiées

Angola

Cameroun

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

République démocratique du Congo

Égypte

Guinée

Libye

Madagascar

Mali

Nigeria

Rwanda

Sénégal

Sud Soudan

Tunisie