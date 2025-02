Tunisie: Forvia mise gros sur le pays - Un futur pôle automobile mondial en gestation

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a reçu, ce lundi 24 février 2025, au siège de son ministère, Stéphane Noël, vice-président du groupe français Forvia, leader mondial dans la fabrication de composants automobiles, notamment les sièges, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. L'entretien s'est déroulé en présence de Fathi Sahlawi, directeur général des industries manufacturières, et de Saber Khelani, directeur général du secteur du textile.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des possibilités de renforcer la coopération entre la Tunisie et Forvia et de concrétiser, dans les plus brefs délais, de nouveaux investissements dans les secteurs des composants automobiles et du textile technique. Parmi les projets évoqués, la création d'un centre de recherche et développement spécialisé dans ces domaines a été mentionnée comme un axe clé pour soutenir l'innovation locale.

Un accompagnement renforcé des investisseurs dans ce secteur stratégique a également été souligné, notamment à travers des initiatives pour soutenir l'essor des chaînes de valeur locales et améliorer la compétitivité de l'industrie tunisienne des équipements automobiles. Ces actions visent à développer davantage ce secteur et à conquérir de nouveaux marchés internationaux, afin de positionner la Tunisie comme un pôle industriel de référence dans ce domaine stratégique.

L'un des projets phares abordés lors de l'échange a été la création de la "Smart City Automobile", un projet ambitieux qui prévoit la mise en place d'une ville intelligente dédiée à l'industrie automobile, avec l'objectif de faire de la Tunisie un centre d'investissement mondial dans ce secteur.

Il convient de rappeler que le groupe Forvia est présent dans 33 pays et dispose de 257 sites de production à travers le monde, où il emploie plus de 111 000 personnes. En Tunisie, la filiale a été fondée en 2009 et emploie actuellement plus de 700 travailleurs et cadres.