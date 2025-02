Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Le ministre Juste Désiré Mondelé initie le trimestre de propreté de Pointe-Noire

Dès le mois de mars, tous les samedis du mois seront désormais consacrés aux opérations d'assainissement des six arrondissements de Pointe-Noire, a décidé Juste Désiré Mondelé, ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, au cours de la séance de travail qu'il a eue le 24 février à la mairie centrale avec les administrateurs maires de la ville et les chefs de quartier.

La décision fait partie des résolutions et autres décisions prises lors des échanges fructueux et riches d'enseignements que Juste Désiré Mondelé, ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, a eu à Pointe-Noire. « Nous sommes satisfaits de l'échange combien riche, des contributions combien importantes et surtout nous sommes satisfaits de constater que nous partageons la même ambition, le même constat, le même diagnostic, à savoir que Ponton la belle doit redevenir impérativement, dans un bref délai, Ponton la belle.

Pour cela, nous avons ensemble pris des résolutions fortes pour que les communautés soient impliquées, que les administrateurs maires soient davantage impliqués et que surtout avons obtenu des chefs de quartier une implication beaucoup plu dense et un accent particulier de leur part en ce qui concerne la mobilisation des communautés et aussi l'assainissement des quartiers », a dit le ministre Juste désiré Mondelé.

Concernant les nombreuses voiries en cours d'exécution dans la ville, des instructions fermes ont été données aux opérateurs en charge des travaux de respecter scrupuleusement les délais d'exécution. Ainsi, après ces échanges francs, directs et sans langue de bois, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien,routier a exprimé sa satisfaction d'avoir eu en face de lui des chefs de quartier engagés à accompagner son action à la tête de ce département ministériel.

«A Brazzaville où nous avons commencé ce travail comme ici à Pointe-Noire, nous avons constaté que nous avons échangé avec des hommes d'expérience, des hommes de qualité, des hommes sages, puisqu'ils sont des piliers de leurs zones de juridiction; surtout qu'ils sont garants de la préservation du climat de paix et du climat social entre les citoyens qui habitent leurs zones de juridiction », a indiqué le ministre.

Devant l'auditoire, Juste Désiré Mondelé a demandé aux administrateurs et aux chefs de quartier et de zone de veiller aussi à la préservation des monuments historiques tels que le stade Franco-Anselmi pour qu'il cesse d'être un parking de véhicules ou un dépôt de la vieille ferraille. Le gare ferroviaire de Pointe-Noire doit aussi être entretenue tout comme les autres patrimoines historiques de la ville. « Le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire doit exprimer sa volonté à préserver ces monuments historiques à travers ses délibérations », a t-il demandé.

Préoccupé par la non observation par certains sujets étrangers tenanciers des commerces dans les grandes villes de la note circulaire instituant le 1er samedi du mois comme journée de la salubrité publique, le ministre Juste Désiré Mondelé s'est exprimé avec fermeté. « Je demande aux chefs de quartier d'avoir des rencontres directes avec les communautés étrangères vivant dans vos quartiers et dans vos arrondissements.

Les administrateurs maires et responsables de quartier doivent user de pédagogie pour leur dire que l'Etat n'accepte pas que leur attitude à ne pas adhérer à cette disposition réglementaire s'apparente à un manque de respect du pays d'accueil. Nous demandons donc que toutes ces communautés s'impliquent en matière d'assainissement dans notre pays », a-t-il martelé.