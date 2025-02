Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire au pays - Joseph Kabila sort de son mutisme

Pointé du doigt par le président Tshisekedi comme étant derrière la guerre menée par le M23 avec le soutien de l'armée rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), l'ancien président Joseph Kabila est sorti de son silence à travers une interview accordée à un média sud-africain.

Après plus de 5 ans de mutisme sur les questions nationales, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a accordé une interview au média sud africain Sunday Times, livrant sa lecture sur la situation politique et sécuritaire en RDC.

La cause de la "crise multidimensionnelle" actuelle en RDC remonte à 2021, a-t-il affirmé. D'après lui, c'est une "crise sécuritaire, humanitaire, et plus fondamentalement, une crise politique, sociale, morale et éthique".

Joseph Kabila a accablé son successeur Félix Tshisekedi d'être à la base de cette crise, en rompant la coalition FCC-CACH et cassant de ce fait le pacte républicain issu du dialogue inter-congolais de Sun-City. Il a accusé le régime Tshisekedi de museler de toute forme l'opposition politique, d'intimidation, des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires et extrajudiciaires, de contraindre à l'exil des politiciens, journalistes et leaders d'opinion, y compris des responsables religieux.

Sur la crise sécuritaire, Joseph Kabila n'a pas condamné le Rwanda pour son soutien au M23 qui occupe actuellement Goma au Nord-Kivu et Bukavu au Sud-Kivu. L'ancien chef de l'Etat a plutôt indiqué : « Toute tentative de trouver une solution à cette crise qui ignore ses causes profondes, à commencer par la gouvernance de la RDC par sa direction actuelle ne pourra pas apporter une paix durable ».

Il a récusé le soutien militaire de la SADC à la RDC, en s'interrogeant sur le rôle de l'Afrique du Sud par ces propos : "Le monde observe pour savoir si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera d'envoyer des troupes en RDC pour soutenir un régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais".

Cette sortie médiatique a suscité des commentaires en sens divers, jusqu'à qualifier Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23. Le président Tshisekedi, lors d'une intervention médiatique en Allemagne, avait pointé directement du doigt Joseph Kabila comme étant l'instigateur de la guerre dans l'Est menée par le M23 soutenu par l'armée rwandaise.