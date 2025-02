Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - La dynamique « Le patriarche » appelle au rassemblement autour du président de la République

Le coordonnateur général de la dynamique « Le patriarche », Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé le 23 février au cours d'un meeting organisé à l'esplanade du Palais des congrès de Brazzaville, en présence des milliers de jeunes, l'appel au rassemblement autour du chef de l'Etat et à la création des comités de soutien en sa faveur.

Reporté à deux reprises, le méga meeting en faveur du patriarche qui n'est autre que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, s'est déroulé dimanche à l'endroit prévu. En effet, ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel du coordonnateur de la dynamique « Le patriarche », ces jeunes brazzavillois venus des quatre coins de la ville.

Une occasion pour Digne Elvis Tsalissan Okombi d'appeler à la création des comités de soutien dans leurs quartiers avant de les faire enregistrer et de bénéficier d'une logistique afin de soutenir le patriarche. « L'appel que nous lançons aujourd'hui est un signal fort que nous donnons à tous les jeunes, nous devons nous organiser en comités de soutien dans chaque ville, dans chaque rue, dans chaque village.

Il n'y aura pas une rue sans un soutien inconditionnel au patriarche. Nous allons nous organiser de façon que, au plus tard le 1er avril, nous lançons une grande campagne de mobilisation pour donner à chaque jeune congolais en âge de voter une carte nationale d'identité pour être électeur demain », a précisé le coordonnateur général de la dynamique « Le patriarche », appelant à un soutien indéfectible pour financer les projets des jeunes.

Cette dynamique justifie son soutien par, entre autres, la reconfiguration des équilibres géopolitiques et stratégiques dans le monde et en Afrique, la nécessité des Etats de maintenir la stabilité, la paix et la compétitivité ainsi que le rôle historique du président Denis Sassou N'Guesso dans la quête continuelle d'une stabilité socio-économique. Selon Eric Ngolo, l'un des responsables de cette dynamique, l'actuel chef de l'Etat a réussi au fil du temps à écrire une histoire indélébile avec le Congo et son peuple.

« L'appel au rassemblement autour du patriarche Denis Sassou N'Guesso est un soutien populaire pour une vraie rupture avec les maux qui minent notre pays. C'est un appel au rassemblement autour des vertus, le devoir de redevabilité, le devoir d'exemplarité et le devoir de responsabilité et d'éthique. C'est un accompagnement et une adhésion à des réformes organisationnelles et structurelles dans une démarche de modernisation », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, appelé les comités de soutien en voie de création à oeuvrer pour plus de patriotisme, à s'organiser pour une grande campagne d'établissement de pièces d'identité, à s'inscrire sur les listes électorales, à être le relais à l'instruction civique et l'éducation morale de la population.

« Dans une démarche d'assistance, nous appelons à la poursuite sans désemparer du programme d'assistance aux auto-entrepreneurs (Loboko ya patriarche). Tous derrière le patriarche, au-delà des considérations socio-politiques, ethniques et religieuses », a conclu Eric Ngolo. Notons que ce meeting a été agrémenté par l'orchestre Nounel Horizon et le chanteur, danseur et auteur-compositeur-interprète, Tidiane Mario.