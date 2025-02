Congo-Brazzaville: Aménagement urbain - La France annonce la poursuite du dernier module de la corniche Sud

Après le premier module inauguré en juin 2018, financé par l'Agence française de développement (AFD), la France tient à achever le dernier tronçon de la route de la corniche Sud, allant du rond-point Fulbert-Youlou au pont du Djoué. L'ambassadeur de France au Congo, Claire Bodonyi, l'a annoncé le 24 février à Brazzaville au ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya.

Le ministre d'Etat et l'ambassadeur de France au Congo ont échangé autour de la coopération entre la France et Congo. Ils ont ainsi fait le point des projets financés par ce pays au Congo et évoqué les modalités de relance d'autres qui sont aux arrêtes ou au programme. Parmi ceux à relancer, Jean Jacques Bouya et Claire Bodonyi ont relevé en premier la poursuite de la route de la corniche Sud, dans son tronçon rond-point Fulbert-Youlou/ pont du Djoué. Route emblématique dont le premier module de plus de 5 kilomètres, financé par l'AFD, a été inauguré en juin 2018.

« La rencontre avec le ministre d'Etat s'inscrit dans la continuité de l'audience que le chef de l'Etat m'a accordée récemment mais aussi à l'envoyé spécial du président Emmanuel Macron juste après. Il avait, à cet effet, évoqué la nécessité de poursuivre le projet de construction de la route de la corniche Sud. Avec le ministre d'Etat, nous avons donc évoqué cette voie emblématique et avons d'ores et déjà proposé une solution concertée. Le dossier sera suivi par les cadres et techniciens avec ceux du ministère et avec ceux de la mairie de Brazzaville », a souligné Claire Bodonyi.

Dans leurs échanges, les deux personnalités ont aussi débattu de plusieurs autres dossiers, parmi lesquels la modernisation du port autonome de Pointe-Noire. Pour ce faire, l'ambassadeur de France a annoncé la signature prochaine des accords de partenariat avec certaines sociétés françaises spécialisées dans la gestion des infrastructures portuaires. L'objectif étant de faire de ce port en eau profonde l'un des plus importants dans la région.

« Avec le ministre d'Etat, nous avons aussi discuté du port autonome de Pointe-Noire où nous envisageons conclure un partenariat avec une société française. Il sera question d'étudier les modalités d'usage permettant à la France d'appuyer le Congo, à travers un partenariat avec le port autonome de Pointe-Noire », a conclu l'ambassadeur de France au Congo.