Angola: Le pays expose son potentiel à IMEX Madrid 2025

Luanda — Les potentialités économiques de l'Angola ont été mises en évidence, les 19 et 20 de ce mois, en Espagne, lors de la 23ème édition de la Foire International des affaires et du commerce (IMEX Madrid 2025), un événement de liaison commerciale entre le pays ibérique et l'Afrique.

Considérée comme l'une des plus grandes bourses commerciales d'Europe, cette exposition annuelle visait à rapprocher les entreprises, à promouvoir la compétitivité et l'internationalisation ainsi qu'à stimuler les échanges entre pays.

Selon une note envoyée dimanche à l'ANGOP, la délégation angolaise à l'événement comprenait, outre des hommes d'affaires, l'attachée commerciale en Espagne, Paula Lisboa, et la conseillère économique de l'ambassade d'Angola, dans ce pays, Maria Almeida.

Au cours des deux jours, les deux responsables ont pris contact avec des représentants des chambres de commerce, du gouvernement espagnol et plus de 40 entreprises qui ont manifesté leur intérêt à réaliser des missions commerciales d'exploration commerciale dans le pays, en mettant l'accent agrobusiness, tourisme, formation et pêche.

L'attachée commerciale de l'Angola, Paula Lisboa, a mis en avant le climat d'affaires positif et la solide image de l'Angola en Espagne.

Citée dans la note, la responsable a affirmé que « les entrepreneurs espagnols recherchent un pays émergent, avec un bon climat d'affaires et de réelles perspectives de croissance, et dans ce sens, ils misent sur l'Angola ».

À son tour, la conseillère économique de l'ambassade d'Angola en Espagne, Maria Almeida, a réaffirmé que les atouts économiques de l'Angola suscitaient un grand intérêt de la part des entrepreneurs espagnols.