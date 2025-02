Tunisie: Notes de lecture - Brahim Konstantini - Un parcours hors normes

La lecture de ce fascicule retrace, certes, et de façon quasi-linéaire, la vie de ce véritable prodige vivant et, quand on en a refermé la couverture, on est bien instruit de son cheminement dans la vie sociale et professionnelle. Mais elle ne communique que parcimonieusement la passion qui a toujours animé l'homme et qui a fait de lui ce qu'il est : un véritable génie.

Au commencement et à la fin d'une épopée, il y a l'homme. C'est lui le véritable exploit. A la fin d'une visite de travail qui s'est prolongée plus de trois heures de temps, au moment de nous quitter, Brahim Ksontini, également dénommé Brahim Konstantini par Klementine, feue son épouse d'origine germanique, nous semble-t-il, nous étions saisis de vertige, comme rarissimes sont les artistes qui peuvent en provoquer de pareils.

Barhoum, comme se plaît à l'appeler le cercle très restreint de ses familiers, nous a offert un exemplaire dédicacé de l'ouvrage qui lui a été consacré par son proche entourage en guise de biographie. Louable hommage à une figure si radieuse qu'elle éblouit la vue de ses contemporains au point qu'ils en paraissent comme atteints de cécité, mais aussi pudique restitution d'un parcours hors-normes, comme le rappelle pourtant le titre de l'ouvrage.

La lecture de ce fascicule retrace, certes, et de façon quasi-linéaire, la vie de ce véritable prodige vivant et, quand on en a refermé la couverture, on est bien instruit de son cheminement dans la vie sociale et professionnelle. Mais elle ne communique que parcimonieusement la passion qui a toujours animé l'homme et qui a fait de lui ce qu'il est : un véritable génie. Sauf dans ce passage si intense et si dense qui tient lieu de conclusion et que nous ne pouvons nous empêcher de partager. «Ce livre retrace le parcours hors-normes de l'artiste Brahim Konstantini qui a su jongler avec les imprévus de la vie pour les transformer en opportunités...».

Le don artistique de Brahim a surgi très tôt lorsqu'il fut contraint de quitter l'école et travailler pour subvenir aux besoins de sa famille durant la Seconde Guerre mondiale. La misère et la faim auraient anéanti plus d'un enfant subissant les coups durs d'un mauvais départ dans la vie. Mais la détermination, le courage et la générosité de Brahim l'ont propulsé vers un avenir digne de son grand coeur. En poursuivant la lecture de ce livre, chapitre par chapitre, on découvre le secret de cet enfant prodige qui a décidé un jour de prendre son avenir en main en s'écriant : «C'est moi la fortune, c'est moi la chance !».

Brahim Konstantini n'a pas oublié l'enfant qui a lutté pour aider sa famille en temps de crise, et c'est précisément cette expérience d'enfant qui l'a incité à donner un coup de pouce à beaucoup de jeunes dans le besoin. La sensibilité et l'instinct de l'enfant prodige n'ont jamais quitté Brahim tout au long de sa carrière faisant de lui un grand homme qui a gardé une âme d'enfant».

Les Tunisiens et pas qu'eux seulement ont tendance à oublier les grands, voire les très grands d'entre eux de leur vivant et attendre leur départ pour les célébrer. A 92 ans, Brahim Ksontini n'a pas l'intention d'abdiquer. Il continue à œuvrer sans relâche au profit de ses semblables pour leur léguer un patrimoine artistique fabuleux et une inspiration inépuisable.