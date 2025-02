Tunisie: Leur consommation démesurée présente des risques - Attention aux compléments alimentaires !

Produit présent dans le sport, il peut poser des problèmes de santé si ce n'est pas contrôlé et administré par des spécialistes.

Nous avons été franchement surpris de voir sur un panneau, au bord d'une route à grande circulation, une publicité vantant des compléments alimentaires.

Pour entamer leurs programmes publicitaires, les revendeurs de ces produits ont bien choisi le moment. En effet, l'arrivée du printemps annonciateur de l'été, les salles de sport privées reprennent une activité débordante. Tous les jeunes voudraient avoir un corps parfait et une belle musculature pour se pavaner sur les plages. Dans ces salles et ailleurs, on propose des compléments alimentaires «pour que cela aille plus vite». En dépit de leur ignorance totale de ce que contiennent ces produits, on s'évertue à en consommer... sans modération.

Des produits qui sont peut-être bons pour les sportifs, mais les seuls à pouvoir se prononcer, ce sont les spécialistes en la matière. Des nutritionnistes, des médecins sportifs, des spécialistes en produits de dopage, etc. Que contiennent justement ces produits?

Qui les a contrôlés et a permis de les mettre en vente dans un pays réputé pour la qualité de ses services de contrôle des médicaments, qu'il autorise ou pas à mettre en vente? Personne ne le sait.

Un cadre légal

On a bien commencé à mettre en place un cadre légal pour ces compléments alimentaires. Puis, tout est tombé à l'eau pour des raisons que l'on ignore. Personne n'a pu répondre à nos questions.

Par exemple, dans sa définition légale en vigueur en France, «le complément alimentaire se définit concrètement comme une denrée alimentaire devant compléter un régime normal. Il se présente alors sous différentes formes (gélules, comprimés, ampoules, etc.) contenant un concentré de nutriments ayant un effet nutritionnel ou physiologique sur la personne qui le prend.

Il se situe, de ce fait, entre un aliment, qui nourrit et un médicament qui prévient l'apparition d'une maladie ou la soigne.

Le but est le maintien d'une santé et d'un état physiologique normal, en réduisant les facteurs de risque d'une possible pathologie. Les additifs employés au sein des compléments alimentaires (s'il y en a) doivent être autorisés pour l'alimentation humaine. Les taux de pesticides doivent être inférieurs aux valeurs autorisées. La présence d'organismes génétiquement modifiés (OGM) et de risques d'allergies alimentaires y est explicitement signalée.

Le complément alimentaire en tant que denrée alimentaire est soumis à des contrôles identiques à ceux des produits alimentaires. Il est à prouver qu'il est sans risques pour ceux qui le consomment. Il bénéficie ainsi d'une autorisation de mise sur le marché et est régulièrement soumis à des contrôles de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Dgccrf) pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Nous avons donné l'exemple d'un pays comme la France où les compléments alimentaires bénéficient d'un véritable engouement, à tel point que plus de 50% de la population française reconnaît aujourd'hui avoir déjà pris un complément alimentaire au cours de sa vie.

Nous souhaitons, pour la protection de nos jeunes et moins jeunes, que les départements concernés, santé, jeunesse et sport, commerce, se penchent sur cette question et prennent la décision de légaliser ou d'interdire l'entrée en Tunisie de ce genre de produits dont les répercussions sur la santé sont extrêmement importantes.