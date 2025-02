Tunisie: Monastir - Tbolba prépare la construction d'un marché de gros de poissons de 3 000 m²

Le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, a annoncé que l'étude relative à la réalisation d'un marché de gros de poissons au port de pêche de Tbolba a officiellement démarré.

Dans une déclaration accordée à l'agence Tap, Moussa a précisé que ce nouveau marché sera conçu pour répondre à la grande échelle des activités portuaires, soulignant l'importance de soutenir ce port, qui joue un rôle crucial dans le développement économique, la croissance régionale et la création d'emplois.

Il a assuré que les autorités régionales sont pleinement engagées pour résoudre toutes les problématiques rencontrées, en citant l'intervention du conseil régional pour fournir des pompes à la station de pompage située à l'intérieur du port de pêche. Il a ajouté que les travaux d'installation des réseaux d'électricité et d'eau, dans le cadre du projet d'extension du port, seront bientôt achevés. Des concertations ont été menées avec la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) et la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) pour mener à bien ces projets. La livraison provisoire des travaux d'extension du port de pêche de Tbolba est attendue dans un mois.

Pour sa part, Imed Jenzeri, secrétaire général de la municipalité de Tbolba, a précisé que la superficie du nouveau marché sera de 3 000 mètres carrés, contre seulement 480 mètres carrés pour le marché actuel, qui ne suffit plus à répondre à la demande et qui connaît une forte affluence. Il a exprimé l'espoir que la construction du marché soit accélérée pour garantir le respect des normes sanitaires et améliorer les conditions de travail des commerçants.

De son côté, le pêcheur Abdelkader Nakbi a insisté sur la nécessité d'adapter l'extension du port aux besoins des pêcheurs et aux exigences futures du secteur. Selon lui, l'extension actuelle ne respecte pas les engagements pris, notamment en ce qui concerne la profondeur du port, qui ne correspond pas aux besoins actuels de l'industrie de la pêche. Il a également proposé de faire fonctionner le port 24 heures sur 24 et d'envisager une révision des lois régissant ce secteur.